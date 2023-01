Ponte Morandi, in aula l’autista miracolato del tir che trasportava il coil d’acciaio: “Mi è crollato l’asfalto davanti e mi sono ritrovato giù”

Genova. “Sono entrato in autostrada a Genova Aeroporto per portare un coil da 300 quintali dall’Ilva di Genova a quella di Novi ligure. C’era un po’ di coda e pioveva, uscito dalla galleria ero sulla corsia di destra. A un certo punto mi è crollato l’asfalto davanti, ho sentito un risucchio dietro e sono finito giù”. In aula stamani al processo per il crollo di ponte Morandi Giancarlo Lorenzetto, l’autista della società MCM che quella mattina guidava il camion che traportava la bobina d’acciaio che in un primo tempo era stata ipotizzata come concausa del crollo.

Poi sono state le perizie e le analisi delle immagini a dimostrare come la bobina non si è mai mossa dal mezzo pesante finché non è arrivato giù nel letto del Polcevera insieme a un pezzo di impalcato del ponte che ha protetto la cabina dell’autista attutendo la caduta per 45 metri.

Così Lorenzetto, che all’epoca aveva 55 anni, incredibilmente è precipitato facendosi solo qualche graffio: “Non avevo niente di rotto – conferma lui – ma sono rimasto nella cabina perché avevo paura di scivolare sull’asfalto dove il camion era appoggiato. Mi hanno portato in ambulanza fino a Bolzannto e poi mi ha preso il mio capo e mi ha portato all’ospedale di Novi per farmi visitare”. “E’ successo tutto così velocemente che non ho quasi avuto il tempo di rendermene conto”.

Qualche conseguenza psicologica invece Lorenzetto l’ha avuto: “Ho fatto delle cure per sei mesi, un anno. Ora sto bene anche se qualche volta il pensiero tornare a quel giorno”.

Ancora oggi qualche avvocato difensore ho provato nel controesame a ipotizzare che il coil si possa essere staccato e tante sono state le domande su come era stato fissato al rimorchio, ma Lorenzetto non ha avuto esitazioni su quel che è accaduto. “Il coil come si vede nelle immagini – ha aggiunto – e’ venuto giù con me e forse mi ha anche salvato la vita visto che quando il rimorchio ha toccato terra è scivolato verso la parte posteriore del mezzo, che infatti e’ rimasto schiacciato, salvando la cabina dove mi trovavo io”.

Eppure “per anni sono venuti periti e consulenti a chiedermi cose. Tutto questo interesse per il coil? Cercano un capro espiatorio per il crollo ma il coil non ha nessuna responsabilità“.

Stamattina in aula il consulente informatico Nello Balossino, come già avevano fatto i periti, ha dimostrato in aula come la bobina sia sempre rimasta a bordo del mezzo e quindi non sia mai stata una concausa del crollo.