Ponte Morandi, il super esperto della commissione del Mit: “Le criticità del viadotto emergevano dagli stessi documenti forniti da Aspi”

Genova. Oltre sei ore di audizione per il primo teste ‘tecnico’ nel processo per il crollo del ponte Morandi. Alfredo Mortellaro, ingegnere e per dodici anni dirigente del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Mit, è stato chiamato dalla Procura in quanto coordinatore della commissione ministeriale a cui l’allora ministro Danilo Toninelli chiese, subito dopo il crollo, di individuare le possibili cause e le eventuali responsabilità. La commissione ebbe solo un mese di tempo e potè fare solo due rapidi sopralluoghi alle macerie del ponte ma, anche se valutò erroneamente – con i pochi elementi a disposizione – che il crollo si era originato dall’impalcato per il cedimento di un cassone della trave tampone (e non dall’antenna dello strallo) rilevò già nell’immediatezza dei fgatti alcuni elementi importanti circa lo stato del ponte e le negligenze della concessionaria Autostrade.

“Noi non abbiamo fatto una valutazione per così dire nostra – ha ricordato Mortellaro al termine dell’udienza – noi abbiamo materialmente letto i documenti che sono in gran parte solo quelli messi a disposizione dalla concessionaria. Abbiamo confrontato collegialmente quella che poteva essere la loro credibilità e abbiamo ritenuto di evidenziare quello che poi abbiamo portato nella nostra relazione: a nostro modesto avviso c’erano incoerenze e insufficienze e la cosa peggiore era che dagli stessi documenti era dimostrata la criticità in cui versavano alcuni elementi del ponte.

“Su queste nostre convinzioni – ha spiegato – che potevano anche essere un abbaglio abbiamo pensato bene di confrontarci direttamente con i migliori progettisti di Aspi. Gliele abbiamo fatte notare e chi ha ritenuto di voler rispondere ha detto che conveniva con le nostre conclusioni, altri sono stati più possiamo dire restii e ha detto che sulla base della sola lettura di pochi fogli non si sentiva di fare valutazioni e nelle audizioni che abbiamo fatto e che sono pubbliche questo emerge. E’ un dato di fatto”.

Rispetto ai voti di Spea: “Ha fatto un lavoro che noi abbiamo giudicato quantomeno non coerente per quella che è la parte di valutazione dei difetti e successivamente perché gli estensori del progetto di retrofitting in qualche modo non coerenti a fronte di una valutazione di criticità non si sono adoperati a rendere edotta a loro dire le strutture superiori in modo che venissero presi diversi e più importanti provvedimenti”.

“E’ evidente e documentato che c‘erano stati processi ossidativi che avevano ridotto la sezione dei cavi precompressi” ha detto Mortellaro incalzato dai pm e “secondo noi nel sistema dei voti non c’era una corretta attribuzione di un voto rispetto al difetto evidenziato. Erano stati sottovalutati i difetti”.

Mortellaro, considerato dal tribunale come “teste esperto” (quindi chiamato anche a far valutazioni oltre che a rispondere su ciò che ha visto o fatto in prima persona) ha parlato del progetto del ponte Morandi come di un “unicum sotto il profilo ingegneristico” e ha detto che “le indicazioni del Morandi fornite già nella relazione del 1981 dove vengono sottolineati i rischi di corrosione “sono state completamente disattese”.

Rispetto al progetto di retrofitting (che ricordiamo prevedeva di intervenire sugli stralli delle pile 9 e 10 mettendo dei nuovi cavi esterni, sul modello dell’intervento realizzato nel 1994 sulla pila 11) ha ricordato come era stato presentato come “intervento di tipo locale snaturando a nostro avviso il pregio sostanziale dell’intervento visto che si interveniva sulla parte più qualificante della struttura”.

Nel controesame sono arrivate decine e decine di domande da parte dei difensori degli imputati, spesso riferite a singole posizioni o per definire nei dettagli i documenti a cui avevano potuto attingere, ma anche ruoli e posizioni gerarchiche all’interno delle divisioni del ministero per il quale ha lavorato a lungo. Un assaggio di quello che diventerà il processo a partire dalla prossima settimana quando sul banco dei testimoni siederanno i periti del gip che nei due incidenti probatori hanno individuato lo stato di corrosione del ponte attraverso l’analisi delle macerie ma soprattutto le cause del crollo.

E circa l’”errore” della commissione, certamente comprensibile visti i tempi stretti e il mancato accesso ai documenti di indagine a causa del segreto istruttorio, Mortellaro ha ricordato che la commissione aveva chiesto di poter vedere il video della Ferrometal, documento piuttosto decisivo per valutare il punto da cui si originò il crollo del viadotto, ma la Procura proprio per le indagini in corso, disse di no.