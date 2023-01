Ponte Morandi, da oggi l’esame dei periti sulle cause del crollo: in aula a sorpresa anche l’ex numero uno di Aspi Giovanni Castellucci

Genova. E’ cominciata da pochi minuti la deposizione in aula al processo per il crollo del ponte Morandi Massimo Losa, uno dei periti del gip Paola Faggioni che ha spiegherà, come ha fatto d’altronde nel corso nell’udienza preliminare, le cause del crollo del ponte.

E in un’aula affollata di avvocati e consulenti tecnici è presente a sorpresa questa mattina anche l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci Barba lunga e mascherina anti-covid Castellucci sarebbe pronto a rilasciare una dichiarazione in aula oppure – secondo quanto fatto trapelare dal suo ufficio stampa – a rilasciare un’intervista esclusiva.

All’inizio dell’udienza intanto il presidente del tribunale Paolo Lepri ha ammesso la maxi memoria presentata dai pubblici ministeri Terrile e Cotugno che tuttavia dovrà essere emendata da alcuni elementi che non possono essere utilizzati nel processo.

“Sono qui per rispetto della verità” ha detto a Primocanale Castellucci, barba lunga che si intravvede sotto una mascherina anti covid, che per i pm è l’imputato numero uno, la persone che non poteva non sapere delle condizioni precarie del ponte.