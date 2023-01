Peste suina, quattro nuovi casi in Liguria

Sassello. E’ stato riscontrato un altro caso di peste suina a Sassello (tre da inizio emergenza). Lo ha riferito l’istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Altre positività accertate nel resto della Liguria: tre in provincia di Genova, uno a Isola del Cantone (totale sette), due a Savignone (totale tre).

I positivi totali sono ora 242, sei in più rispetto all’aggiornamento precedente: due in Piemonte che portano le positività totali in regione a 158, quattro in Liguria che portano le positività in regione a 84. I nuovi casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria: uno a Francavilla Bisio (due in totale da inizio emergenza) e uno a Rocca Grimalda (totale dodici).