Peste suina, Federparchi: “Non utile consentire la caccia nelle aree contigue del Parco di Portofino”

Liguria. “L’attività venatoria non riduce la specie di cui si va a caccia, ma tende a mantenerla in numero costante, o addirittura aumentarne la consistenza, senza farla diminuire negli anni. Più utile praticare un’attività mirata di controllo, sulla base di piani dettagliati di iniziativa pubblica ai quali possono partecipare anche i cacciatori, col ruolo di selecontrollori”. La posizione di Federparchi sulle misure di contenimento dei cinghiali è chiara ed espressa in una nota collegata alla decisione della Regione Liguria di sospendere le cosiddette aree contigue del Parco naturale regionale di Portofino per consentire la caccia al cinghiale anche in esse.

Federparchi specifica che la posizione si fonda sulla lunga esperienza gestionale di situazioni analoghe: “I metodi di contenimento generalmente più efficaci, soprattutto se integrati fra loro, sono risultati la cattura con gabbie previo foraggiamento, e l’abbattimento selettivo, che possono essere e vengono costantemente praticati, è bene sottolinearlo, anche dagli stessi Enti parco e anche all’interno delle aree protette, ovviamente in forma programmata e controllata”. Tale modalità è comunemente praticata in molti parchi italiani con risultati quantitativamente e qualitativamente ragguardevoli, secondo Federparchi, che mette a disposizione queste buone pratiche in materia qualora le Istituzioni locali ritengano di servirsene.

Il coordinamento ligure sottolinea anche un aspetto spesso mai preso in considerazione dai cosiddetti ambientalisti: “I danni alla biodiversità derivanti da un’alta densità di cinghiali sono difficilmente quantificabili dal punto di vista economico ma comunque significativi e riguardano la vegetazione e la cotica erbosa, gli uccelli, soprattutto quelli che nidificano a terra, e gli invertebrati, che sono la base alimentare di molti passeriformi; inoltre quelli alle attività economiche, come denunciato dalle associazioni agricole, sono dell’ordine di centinaia di milioni di euro ogni anno in Italia.

Cos’è l’area contigua

L’area contigua, la cosiddetta “buffer zone”, è una zona limitrofa al perimetro del parco, di transizione fra il parco e il territorio circostante, ed in cui sono previste alcune norme di salvaguardia, meno stringenti di quelle che regolano i parchi; in Italia le “aree contigue” sono previste dalla legge 394/91, e la proposta di aggiornamento della legge proposta da Federparchi e mai giunta alla approvazione del Parlamento nella XVII legislatura ne conteneva significative modifiche; di queste la più rilevante era, come ovunque a livello mondiale, che le regole di queste ultime le stabilisse l’Ente parco, che ha le precise conoscenze su quali siano le esigenze prioritarie per la biodiversità che deve tutelare e, in base a tali indicatori, decide una regolamentazione anche nell’area contigua.

In Italia non è così. Nelle aree contigue l’Ente gestore dell’area protetta deve limitarsi ad una mera indicazione di indirizzo, mentre sono altri i soggetti che le devono normare e il principale ostacolo alla diffusione delle aree contigue nei parchi deriva da una controversa applicazione delle norme relative all’attività venatoria. Inoltre, le aree contigue erano state immaginate nel 1991, quando il numero di cacciatori era ben più elevato e quando non esisteva ancora la legge 157/92 che, di fatto ha sostituito la residenza anagrafica con quella venatoria.