Peste suina africana, salgono a 247 i casi positivi accertati: 85 sono in Liguria

Genova. Salgono 247 i casi di peste suina accertati nella zona di protezione II tra Piemonte e Liguria, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente: quattro in Piemonte che portano le positività totali in regione a 162, uno in Liguria che portano le positività in regione a 85.

I nuovi caso piemontesi sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: uno a Montaldo Bormida (primo caso da inizio emergenza), uno a Morbello (dieci in totale), uno a Roccaforte Ligure (primo caso da inizio emergenza) e uno a Tassarolo (totale due).

Il nuovo caso in Liguria è stato identificato in provincia di Savona a Sassello (totale quattro). Quelli di Montaldo Bormida e Roccaforte Ligure sono i primi casi osservati in questi due Comuni.

Salgono così a 49 i Comuni in cui è stato verificato almeno un caso di Peste Suina Africana.