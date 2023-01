Parco Portofino, Tosi e Ugolini (M5s): “Basta osteggiare il parco nelle aule dei tribunali”

Genova. “Mentre il centrodestra ligure da una parte si straccia le vesti per fermare l’ottima presidente del Parco delle Cinque Terre con pretesti al limite del ridicolo, dall’altro si ostina a osteggiare il Parco nazionale di Portofino. In estrema sintesi: da un lato, si lamenta perché non vuole che si corra il rischio (del tutto infondato, sia chiaro) di rallentare i lavori del Cinque Terre; dall’altro, ingessa la nascita di una realtà nazionale a suon di carte bollate. Bene che il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza del Tar della Liguria. Male però che per colpa della Regione si continui a tenere fermo al palo un Parco che ha enormi potenzialità da un punto di vista ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio. La Regione davvero intende continuare a sostenere solo i Comuni che non vogliono farne parte e zittire quelli che invece vogliono entrare nel Parco?”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini commentando la notizia.

“La destra farebbe bene a non spendere continuamente i soldi dei cittadini in tribunali amministrativi solo per accontentare le proprie miopie politiche. Tenga invece conto del grande volano economico che il Parco porterebbe al territorio. Lo diciamo da anni e lo ribadiamo oggi, visto che qualcuno evidentemente ancora non l’ha capito”, aggiunge il capogruppo regionale Fabio Tosi.

“Auspichiamo che l’aver rinviato nuovamente la questione al Tar apra un nuovo capitolo e che il confronto tra le parti porti a un percorso condiviso. Regione non può continuamente ignorare il territorio rimanendo incollata alla sua idea sbagliata di un Parco francobollo”, concludono i pentastellati.