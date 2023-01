Pallavolo, il Cus Genova fa suo il derby ligure di serie B: superato 3-0 l’Albisola

Genova. Vittoria importante per il CUS Volley nel weekend. Gli Universitari erano infatti attesi dal derby ligure contro l’Albisola Pallavolo al PalaBesio, conquistata grazie a un perentorio 0-3 (17-25; 21-25; 16-25).

Un successo esterno che proietta i ragazzi di Guido Costigliolo a tre punti dalla “zona calda” del Girone A del campionato nazionale di Serie B, al pari della Colombo Volley. Albisolesi invece ancora fanalino di coda in classifica.

Questo il commento di Alberto Bellini, atleta del CUS Volley: “Siamo molto contenti del risultato poiché erano tre punti molto importanti per la classifica, per di più in un derby ligure. La partita è andata abbastanza liscia, c’è stata un po’ di contesa solo nel secondo set, per il resto siamo riusciti a gestire gli errori, che a volte ci costano un po’ troppo, e a imporre così il nostro valore”.