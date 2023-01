Pallanuoto, Rapallo cede ma ben figura con la capolista Sis Roma. Rossi: “Ci abbiamo provato”

Rapallo. Esce sconfitto il Rapallo PN dal confronto con la capolista SIS Roma, che al centro sportivo Babel di Roma si impone con il risultato di 14 a 8.

Le padrone di casa partono subito forte, il Rapallo reagisce trascinato dalla tripletta e da una prestazione super del centroboa abruzzese Gaia Apilongo. Le capitoline costruiscono la propria vittoria con una grande prova difensiva, che spesso imbriglia l’attacco gialloblu, e con il cinismo delle proprie bocche da fuoco, Ranalli su tutte con cinque reti.

Le ragazze di coach Antonucci provano a restare in gara mandando in gol anche il Capitano Gitto, Marcialis, Zanetta, Cabona e Rossi, ma devono arrendersi allo strapotere delle romane che a metà gara realizzano un break di 5 a 0 che risulterà decisivo.

La SIS dimostra ancora una volta di essere una formazione fortissima, in grado di inanellare undici vittorie in altrettante partite, tuttavia non sfigurano le rapallesi, fare otto reti alla Roma nell’attuale stato di forma non è impresa semplice per nessuno.

Il coach Luca Antonucci si sofferma sulla trasferta di Roma: “Partita difficilissima contro una formazione che punta spedita allo scudetto e alla Champions. Da neo promossa con tante giovani in squadra era un impresa ardua, credo che le ragazze non abbiano sfigurato e con qualche disattenzione in meno potevamo tenere viva la partita più a lungo. Rimane una gara importantissima per noi perché ha evidenziato alcuni nostri difetti indicandoci la direzione in cui dobbiamo lavorare. C’è tanto da fare e dobbiamo iniziare da subito perché sabato ospiteremo il Trieste in quello che sarà uno degli appuntamenti più importanti del campionato.”

Esordisce così una delle protagoniste del match, Irene Rossi: “È stata una partita molto fisica ed impegnativa sotto tutti i punti di vista. Sapevamo che non sarebbe stato affatto facile perché dovevamo affrontare la capolista in trasferta. Ci abbiamo provato, resta il rammarico per qualche imprecisione di troppo e per alcuni errori di disattenzione, tutte situazioni che a questi livelli, soprattutto con determinate squadre, si pagano ma è proprio da queste partite che si può imparare e provare a migliorarsi”.

La prossima giornata di campionato vedrà il RPN affrontare alla “Poggiolino” la Pallanuoto Trieste, una partita che, classifica alla mano, diventa un passaggio fondamentale per il prosieguo del campionato di entrambe le formazioni. Dello stesso avviso la giovane attaccante Rossi (classe 2005) che non difetta in personalità e prova a caricare l’ambiente: “Sabato prossimo ospiteremo la Pallanuoto Trieste, in una delle partite più importanti e cruciali della stagione. Trieste è una squadra molto forte che sta dimostrando tanto in questo campionato, quindi dovremo farci trovare preparate. Sicuramente scenderemo in acqua per non ripetere la stessa partita dell’andata anzi per portare a casa questi tre punti pesantissimi. Sabato sarà una vera battaglia e non vediamo l’ora di poterla giocare davanti ai nostri tifosi, daremo il massimo lottando dall’inizio alla fine”.

Tanti i temi che infiammano la vigilia del match tra Rapallo PN e PN Trieste: tre punti dall’enorme peso specifico, volontà di rialzarsi subito dopo le sconfitte subite nell’ultima di campionato per mano di SIS ed Ekipe, in casa Rapallo è forte la voglia di rivalsa dopo la sconfitta dell’andata, così come il proposito di conferma delle alambardate. Ci aspettiamo quindi una partita combattutissima, un’ autentica battaglia sportiva, una sfida dove saranno fondamentali anche carattere e mentalità, la capacità di andare oltre le difficoltà ed i propri limiti, di lottare “dall’inizio alla fine”