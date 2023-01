Pali pericolanti come una “spada di Damocle” sugli abitanti di via Melegari ma il privato non interviene

Genova. Era il 29 novembre scorso quando un residente della zona di salita degli Angeli, nel quartiere di San Teodoro, a Genova, segnalava ai vigili della fuoco della presenza di alcuni pali pericolosamente in bilico su via Melegari, una creuza che unisce salita degli Angeli, appunto, a via San Fermo.

I pali pericolosamente in bilico sono posizionati su un terreno privato di proprietà della società Rubattino, terreno tante volte balzato agli onori delle cronache per le problematiche dovute all’abbandono. Sia i vigili del fuoco sia gli uffici comunali intervenuti hanno intimato alla Rubattino di mettere in sicurezza i pali in tempi brevi ma a oggi nulla è stato fatto.

“Ci eravamo rimpromessi di attendere la fine del periodo festivo – spiega Antonella Racca, del comitato di cittadini Salita degli Angeli – ma adesso è il momento che questa situazione sia sanata, altrimenti il rischio è che quei pali possano finire in testa a qualcuno”.

Pochi giorni fa la polizia locale, dopo un sopralluogo, ha fatto transennare l’area per motivi di sicurezza e per impedire totalmente il transito pedonale dal civico 2 di via Melegari al civico 32 di Salita degli Angeli con l’obbligo per i residenti di percorrere via San Fermo, un’alternativa molto più lunga per chi debba raggiungere la zona di Di Negro.

“Le transenne sono durate ben poco”, spiegano dal comitato. Il vento o qualche cittadino spazientito le hanno fatte cadere e oggi le persone continuano a transitare a piedi sotto i pali che, come una spada di Damocle, potrebbero crollare da un momento all’altro.