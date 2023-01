Palazzo Tursi, dal ministero della Cultura arrivano 100mila euro per restaurare il loggiato

Genova. Il ministro della Cultura ha assegnato 100mila euro al Comune di Genova per lavori di restauro a Palazzo Tursi, nell’ambito di un bando per la valorizzazione di siti patrimonio Unesco. Altri 67.500 euro andranno al Comune di Porto Venere per i lavori di pulizia dei sentieri vicino alle Cinque Terre e sulle isole Palmaria, Tino e Tinetto.

“Questo provvedimento conferma l’attenzione ai territori che ora sono chiamati a spendere rapidamente e bene le risorse messe a loro disposizione. Non ho dubbi che lo faranno – commenta il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano -. Genova è una città bellissima che ha una grande storia che merita di essere valorizzata e apprezzata, altrettanto le Cinque Terre. Con il presidente Toti e il sindaco Bucci c’è grande concordia sulle cose da fare”.

Per quanto riguarda in particolare Palazzo Tursi, sede principale del Comune di Genova, gli interventi riguarderanno soprattutto il loggiato, interessato da fenomeni di infiltrazione. Il resto delle risorse – 29.700 euro – è stato destinato dal Mic all’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato.

“Un’altra bella notizia per il mondo della cultura ligure – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Due luoghi di altissimo valore culturale, ambientale e paesaggistico, patrimonio dell’Unesco, di cui il Governo, con questo finanziamento, riconosce la bellezza e le ulteriori potenzialità dal punto di vista della valorizzazione e della promozione turistica, come è stato fatto anche per la Via dell’Amore, i cui lavori di messa in sicurezza sono stati finanziati dal Mic e dal Ministero dell’Ambiente, oltre che da Regione Liguria”.

“Siamo molto soddisfatti per questa decisione del ministro Sangiuliano che ringraziamo per la consueta attenzione verso la Liguria, un territorio dove la cultura sta diventando sempre più protagonista, diffusa e accessibile a un pubblico internazionale, come dimostrano i numeri record delle presenze turistiche negli ultimi mesi”, aggiunge Toti.