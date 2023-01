Ospedale San Martino, fumata nera per Profiti: “Incarichi incompatibili, valutiamo altre soluzioni”

Genova. Fumata nera per Giuseppe Profiti: il super manager della sanità non sarà il nuovo direttore generale dell’ospedale policlinico San Martino dopo l’improvvisa scomparsa di Salvatore Giuffrida.

A confermare la rinuncia è la Regione Liguria in una nota: “Risultano incompatibili gli impegni precedentemente presi dal professor Giuseppe Profiti, in vari ambiti sanitari, con l’incarico alla direzione generale del policlinico San Martino”.

Profiti, ex presidente e amministratore delegato del Bambino Gesù di Roma, dirigeva dal 2001 la struttura di missione per la sanità ligure, incarico che gli aveva attribuito il presidente Giovanni Toti. Poi era stato scelto da Roberto Occhiuto per guidare Azienda Zero, ente creato per risollevare la sanità calabrese sotto commissariamento. Dal 1993 è professore universitario e attualmente insegna contabilità dello Stato e degli enti pubblici e diritto amministrativo.

“Il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, di concerto con gli alleati di maggioranza, già nelle prossime ore valuteranno altre soluzioni sul tavolo per garantire al San Martino una direzione efficiente e in grado di proseguire il percorso di crescita ed eccellenza del policlinico”, si legge nella nota. Tra le possibili alternative Filippo Ansaldi, attuale direttore generale di Alisa, e l’ex direttore sanitario del San Martino Giovanni La Valle, oggi direttore generale della Città della Salute di Torino. Ma non si escludono altri nomi.

Altra novità è la nomina di Roberta Serena, attualmente alla direzione amministrativa dell’ospedale Gaslini di Genova, come direttrice del dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria. Serena prenderà il posto di Francesco Quaglia, che da inizio anno nuovo ricopre il ruolo di direttore generale dell’ospedale Galliera di Genova.