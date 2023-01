Omicidio-suicidio, Incorvaia era in cura per depressione. I datori di lavoro: “Non sapevamo nulla”

Genova. Andrea Incorvaia, l’uomo che ieri ha ucciso la fidanzata Giulia Donato per poi suicidarsi, aveva intrapreso un percorso terapeutico per una forma di depressione. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile, coordinata dalla pm Francesca Rombolà. Ed è anche uno degli elementi chiave per capire se il 32enne, che lavorava come guardia giurata particolare alla Lubrani (per alcuni mesi insieme alla vittima), fosse nelle condizioni ideali per detenere la pistola di servizio, cioè l’arma usata per togliere la vita alla 23enne e a sé stesso.

“Avrebbe dovuto comunicarcelo, noi non sapevamo nulla, lo apprendiamo ora da voi giornalisti”, risponde Giorgio Baiardi, il presidente della cooperativa Lubrani, contattato al telefono da Genova24. “Dalle visite annuali effettuate dal nostro medico del lavoro non era emerso nulla di tutto ciò. Va tenuto presente che, nel nostro lavoro, se si denunciano certe cose l’azienda deve fermare il lavoratore fino a nuove indagini. Ma noi non sapevamo niente e il medico del lavoro non ha visto gli estremi per sospenderlo”.

Incorvaia lavorava come guardia giurata da tre anni, dopo aver lasciato il lavoro di commesso in un supermercato. “Per noi era una persona stimata – prosegue Baiardi -. Non avevamo nulla di negativo nei suoi confronti. Era gentile, molto rispettoso delle gerarchie, obbediva a tutte le disposizioni dei superiori. Questa notizia è stata un fulmine a ciel sereno, nessuno avrebbe mai pensato che potesse scaturire da lui una tragedia immane. Siamo affranti per la perdita di due giovani vite e come cooperativa siamo molto vicini ai familiari”.

Gli inquirenti approfondiranno le indagini proprio per capire se Incorvaia avesse comunicato in qualche modo la sua condizione e se ci fossero gli elementi per togliergli la pistola. Prima di entrare in servizio con l’arma in dotazione, spiega ancora il presidente della cooperativa, bisogna frequentare un corso e sostenere alcuni esami, tra cui una visita psichiatrica. E ogni anno i lavoratori devono superare un controllo medico in cui si accerta la salute fisica, ma anche quella mentale. Che un dipendente venga fermato, precisa lo stesso Baiardi, è un’eventualità piuttosto rara.

Intanto la pm Rombolà ha disposto l’autopsia che verrà eseguita sabato dalla medica legale Francesca Drommi. Giulia, che un anno fa aveva perso a un mese dalla nascita la figlioletta Azzurra, avuta da un precedente compagno e partorita prematura, aveva deciso di interrompere il fidanzamento con Andrea per il suo comportamento morboso. Quando la sorella del suo assassino è arrivata, preoccupata non avendo più sue notizie, ha bussato ma nessuno le ha aperto. Si è fatta dare le chiavi da un’amica e ha trovato i due corpi senza vita in camera da letto.

Incorvaia, tra l’altro, aveva indotto la fidanzata a prendere servizio insieme a lui alla Lubrani: secondo le amiche di Donato era un modo per tenerla sotto controllo. “Sì, ha lavorato con noi circa sei mesi, da aprile a settembre di questo anno – conferma Baiardi -. Poi, consensualmente, abbiamo risolto il rapporto perché non era il lavoro adatto a lei. È stata raccomandata da lui e questa per noi è una cosa gradita, nella nostra azienda sono presenti i legami tra famiglie”.

Al Lagaccio, nel palazzo di via Ventotene dove viveva Andrea Incorvaia, nessuno vuole commentare l’accaduto. “È meglio che non dica niente, servirebbe solo ad aumentare l’audience”, si limita a chiosare una signora nell’androne. La famiglia, riunita in queste ore a casa, si è stretta nel dolore e nel riserbo.