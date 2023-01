Omicidio di San Biagio, la Corte d’appello: “Alessio poteva fermarsi, invece ha voluto uccidere il padre”

Genova. “Per quanto l’omicidio sia stato commesso con impeto, l’imputato conservò la capacità di comprendere quanto stava accadendo e di fermare la propria mano evitando la morte del padre. Il delitto fu l’effetto di emozioni e passioni che avrebbe potuto dominare”. Così la Corte d’appello di Genova conferma, nelle motivazioni della sentenza pronunciato lo scorso 22 novembre, la condanna a 21 anni per Alessio Scalamandré unico responsabile secondo i giudici di secondo grado della morte del padre Pasquale visto che la stessa corte, ribaltando la sentenza di primo grado, ha assolto per lo stesso omicidio il fratello minore di Alessio, Simone perché “sussiste un ragionevole dubbio” sulla sua responsabilità nell’omicidio.

Per la Corte, dagli elementi emersi e come lo stesso giovane aveva ammesso, Simone ha colpito lievemente il padre a mani nude, ma non l’ha ucciso, scrivono i giudici accogliendo la linea difensiva dell’avvocato Nadia Calafato.

Per Alessio, invece, nessuna attenuante, nonostante le 120 pagine di appello presentate dai suoi avvocati Luca Rinaldi e Andrea Guido e liquidate in poche pagine di motivazioni dove ogni richiesta di alleggerire la pena è stata rigettata. Per la Corte d’appello Alessio era capace di intendere e di volere, quindi, e non ha affisso per legittima difese né per eccesso di legittima difesa.

Per i giudici Pasquale Scalamandré “non aggredì brutalmente il figlio maggiore che infatti non riportò lesioni ma solo banali ecchimosi”. Inoltre “in ragione della gravità delle lesioni si deve escludere che l’imputato avesse agito con la sola volontà di ledere la vittima e non di ucciderla: colpirla ripetutamente a randellate sul capo, sfondandoglielo con l’effetto di renderla del tutto incapace di difendersi significa voler uccidere o quantomeno accettare questo tremendo epilogo”.

La Corte, nelle 22 pagine complessive della motivazione della sentenza di cui di fatto solo 8 replicano ai ricorsi dei difensori, ha rigettato anche la richiesta di un ricorso alla Corte costituzionale per l’articolo del Codice rosso che in caso di omicidi tra parenti diretti impedisce che le attenuanti superino le aggravanti.

Se la Procura generale non deciderà di fare appello contro Simone Scalamandré per lui la vicenda giudiziaria si chiuderà qui, con le motivazioni che lo scagionano dal parricidio. Certo è invece il ricorso in Cassazione per Alessio da parte dei suoi difensori: “Pur nel massimo rispetto della sentenza a nostro avviso – commenta il difensore Luca Rinaldi – la sintetica motivazione depositata dalla Corte d’appello non risolve i molti dubbi che avevamo sollevato in ordine alla ricostruzione dei fatti e all’imputabilità di Alessio, per cui chiaramente faremo ricorso in Cassazione”.