‘Oggi vado all’Acquario’, proseguono le visite speciali dedicate ai bambini del Gaslini

Genova. Si rinnova da gennaio 2023 l’accordo di collaborazione tra Istituto Giannina Gaslini, Costa Edutainment, Fondazione Acquario di Genova Onlus e Unitalsi sezione Ligure volto a offrire ai bambini in cura presso l’ospedale pediatrico un programma continuativo di visite guidate gratuite all’Acquario di Genova.

Con “Oggi vado all’Acquario”, ogni secondo giovedì del mese, dalle ore 14 alle ore 16, i bambini in cura presso il Gaslini, accompagnati da un genitore, avranno la possibilità di visitare gratuitamente l’Acquario guidati da un biologo della struttura.

L’obiettivo dell’iniziativa è di poter offrire ai piccoli pazienti un momento di svago attraverso la conoscenza del mondo animale, la scoperta di ciò che si nasconde dietro le vasche e di tutte le curiosità degli animali ospiti della struttura.

Per poter consentire la partecipazione dei piccoli pazienti e dei genitori accompagnatori, verrà messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito grazie alla disponibilità dell’UNITALSI – sezione Ligure, Associazione di Volontariato che da anni lavora con l’Istituto pediatrico e con l’Acquario di Genova.

Per partecipare, i genitori dei bambini dovranno prenotare presso lo sportello ospitalità dell’Ospedale di giorno nel Padiglione n. 20, piano 0. Il personale sanitario dell’unità operativa dove il bimbo è ricoverato fornirà il foglio di uscita in giornata.

L’accordo di collaborazione prevede anche da parte di Costa Edutainment e della Fondazione Acquario di Genova Onlus la concessione della gratuità per la visita libera per un/a bambino/a con un accompagnatore adulto e una tariffa scontata per un massimo di 3 altri accompagnatori ai pazienti dell’Istituto. Per accedere a questa convenzione, le famiglie dei bimbi in cura presso l’ospedale pediatrico genovese devono presentarsi alla biglietteria dell’Acquario di Genova con lo speciale coupon precedentemente rilasciato in forma cartacea dallo Sportello dell’Ospitalità dell’Istituto Giannina Gaslini. In assenza di coupon, la convenzione non viene rilasciata.

Il rinnovo della collaborazione nasce dalla volontà comune di Istituto Giannina Gaslini, Costa Edutainment, Fondazione Acquario di Genova Onlus e Unitalsi sezione Ligure di regalare ai bambini in cura presso l’Istituto e alle loro famiglie un’esperienza positiva in un momento di disagio, spesso lontano da casa, e sancire al tempo stesso il ruolo dell’Acquario di patrimonio comune della città.

Nello svolgimento delle attività previste nell’accordo di collaborazione, Costa Edutainment potrà avvalersi del supporto di partner selezionati, in linea con i valori dell’Istituto pediatrico, con particolare riferimento a realtà impegnate sul fronte sociale e nell’ambito dell’infanzia. Si inserisce in tal senso il sostegno di Nickelodeon, il brand di intrattenimento di Paramount per ragazzi e famiglie, con cui Costa Edutainment collabora da dieci anni con l’obiettivo di spiegare ai più piccoli la salvaguardia dei mari attraverso la presenza del personaggio animato SpongeBob lungo il percorso di visita dell’Acquario di Genova.