Oggi a Genova la messa per Vialli con la Samp, i protagonisti dello scudetto e centinaia di tifosi

Genova. L’appuntamento è alle 16.30 alla chiesa del Gesù in piazza Matteotti. Genova ricorda il “suo” Gianluca Vialli con una messa di suffragio organizzata dalla Sampdoria, club in cui il campione scomparso lo scorso 6 gennaio ha ottenuto i suoi più emozionanti successi sportivi.

La celebrazione, che arriva a pochi giorni dal funerale in forma strettamente privata a Londra, sarà aperta a tutti quanti vorranno unirsi in un momento di raccoglimento. La società blucerchiata ha confermato la presenza del presidente Marco Lanna, dell’allenatore Dejan Stankovic con tutta la squadra e alcuni membri del consiglio d’amministrazione. Probabile, ma non ufficializzata, la partecipazione di diversi protagonisti dello scudetto del 1991, tra cui Gianluca Pagliuca, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Attilio Lombardo, Beppe Dossena, Fausto Pari e Giovanni Invernizzi. In forse il ct degli azzurri Roberto Mancini, il “gemello del gol” di Gianluca Vialli.

L’apertura delle chiesa è prevista a partire dalle 15.00, per cui si consiglia di non accalcarsi prima dell’orario. Tra il pubblico si attendono centinaia di tifosi e non solo. Alla messa interverranno anche rappresentanti delle istituzioni tra cui il presidente della Liguria Giovanni Toti. Altre funzioni religiose in ricordo di Vialli si erano svolte nelle settimane scorse a Cremona – sua città natale – e Roma.

Un’ulteriore iniziativa è in programma per domenica al Ferraris prima della sfida con l’Udinese con fischio d’inizio alle 12.30. Si preannuncia una spettacolare coreografia della Gradinata Sud e in campo ci saranno ancora i protagonisti della Sampd’oro.

Pochi giorni fa, inoltre, il presidente Marco Lanna ha lanciato ufficialmente Legends, l’esclusivo club blucerchiato che racchiude i protagonisti della storia dell’Unione Calcio Sampdoria dal 1946 ad oggi. Un’iniziativa “condivisa con Luca Vialli negli ultimi mesi”, ha spiegato. I primi 44 a farne parte sono vincitori dello Scudetto 1990/91, collezionisti di almeno 250 presenze, marcatori di almeno 40 gol in partite ufficiali. L’elenco si amplierà tramite votazioni social da parte dei tifosi e per espressa volontà dello stesso presidente che, ogni anno solare, si riserverà di scegliere personalmente una Legend da aggiungere all’elenco.