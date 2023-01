Nuova ondata di rincari sui carburanti: ecco dove costa meno fare benzina a Genova

Genova. Con la fine dello “sconto” sulle accise, introdotto dal governo Draghi e parzialmente prorogato dal governo Meloni, la stangata di inizio anno è arrivata anche su benzina e gasolio. Il prezzo dei carburanti al litro si è alzato di circa 18 centesimi, e sebbene i prezzi di listino continuino a scendere – con la “verde” al minimo storico da un anno e mezzo – la differenza ai distributori si sente. E si somma a un’ondata di rincari che coinvolge in particolare il settore dei trasporti.

A marzo 2022 il taglio delle accise (25 centesimi) e il conseguente abbattimento dell’Iva aveva generato un risparmio di 30 centesimi al litro. Una misura costosa per lo Stato: si stima una spesa di 7 miliardi per garantire la copertura finanziaria da marzo a dicembre 2022. Il nuovo esecutivo aveva rivisto la misura portando il taglio delle accise a 15 centesimi al litro, con un risparmio effettivo di 18,3 centesimi. Dal 1° gennaio siamo tornati al “vecchio” prezzo.

Assoutenti stima un aggravio di spesa in media pari a 366 euro annui a famiglia come effetto dell’eliminazione del taglio alle accise che gravano sui carburanti, considerando due pieni al mese indipendentemente dall’andamento dei listini alla pompa nel corso del 2023. C’è poi la questione pedaggi autostradali, che come noto sulla rete Aspi sono aumentati del 2% dall’1 gennaio, con un ulteriore rincaro dell’1,34% a partire da luglio 2023.

La domanda dunque si ripropone: come risparmiare su benzina e gasolio? Come trovare i distributori più convenienti? Oltre a vari siti ed app esiste uno strumento “ufficiale” che è l’Osservaprezzi Carburanti del ministero dello Sviluppo economico. È un sito che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali, che sono obbligati a segnalarli per legge.

Basta selezionare la zona di interesse e il tipo di carburante, quindi i distributori appariranno in ordine di prezzo e individuati su una mappa. Si scopre ad esempio che oggi (3 gennaio) il prezzo della benzina al self-service nella città di Genova va da 1,62 euro a 2,07 euro, mentre il gasolio viaggia tra 1,65 euro e 2,12 euro al litro. I distributori più convenienti si trovano a Murcarolo e alla Foce.

Prezzi che ovviamente si alzano anche di 20 centesimi scegliendo il servito. Secondo Staffetta Quotidiana, la media della benzina in self-service in Italia supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro).