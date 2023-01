‘No 41 bis’, la scritta sotto la statua di Mazzini in solidarietà all’anarchico Alfredo Cospito

Genova. Continuano le manifestazioni di solidarietà per Alfredo Cospito, l’anarchico che rischia l’ergastolo ostativo per gli attacchi bomba alla caserma dei carabinieri di Fossano. Nella notte alcuni anarchici hanno vergato la scritta ‘No 41 bis’ sulla statua di Giuseppe Mazzini in piazza Corvetto, nel pieno centro di Genova.

Cospito, che era stato condannato per la gambizzazione dell’allora ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, è al momento sottoposto al regime del carcere duro perché avrebbe continuato a fare propaganda e proselitismo dal carcere.

L’anarchico ha iniziato lo sciopero della fame e in questi mesi ha perso circa 35 chili. Le sue condizioni di salute starebbero peggiorando. Da mesi il mondo anarchico è in subbuglio proprio in segno di solidarietà a Cospito. In Liguria sono state incendiate le sedi della Marr, il colosso della ristorazione, di Taggia e Carasco perché fornirebbero pasti nelle carceri.