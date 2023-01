Genova. Busalla, Casella, Savignone, Masone e naturalmente la Val D’Aveto. Le prime immagini che circolano sui social della rete Limet confermano che la dama bianca, attesa per stanotte, anche a bassa quota, effettivamente è arrivata. Sulla costa solo nevischio e una spolveratina serale a levante.

In particolare e nevicate hanno portato accumuli attorno ai 20 cm sopra i 1000 metri, soprattutto in alta val d’Aveto, e accumuli di circa 5 cm a quota 500/600 metri. Le temperature minime sulla costa sono comprese tra 2 e 7 gradi mentre nelle zone interne oscillano tra -5 e 1 gradi. Sulle vette più alte si registrano valori attorno a -8/-9 gradi.

Nella prima parte della mattinata saranno ancora possibili delle nevicate sui versanti padani centro-orientali oltre i 300-400 metri di quota – spiegano da rete Limet – e non è da escludere l’interessamento di alcune zone collinari del Genovesato che potranno vedere ancora qualche fiocco di neve. Nella seconda parte della mattinata ampie schiarite inizieranno ad affacciarsi sull’estremo ponente. el corso del pomeriggio residue nevicate sui versanti padani orientali, altrove tempo in miglioramento con ampi spazi soleggiati in graduale estensione da ponente verso levante; potrà persistere della nuvolosità più compatta tra Tigullio e Spezzino.

In serata sono attese stratificazioni medio-alte sull’Imperiese, sereno o poco nuvoloso altrove. I venti saranno fino al primo pomeriggio moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca sul settore centrale; a seguire ventilazione in graduale calo. Il mare risulterà stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Le temperature vedranno un netto calo anche nei valori massimi, infatti, sulla costa si raggiungeranno i 5/11 gradi mentre nelle zone interne i -1/6 gradi.

Dopo questa breve finestra instabile sulla nostra regione tornerà il sole ma con temperature in diminuzione e in linea con il periodo. Per maggiori dettagli seguite i nostri prossimi aggiornamenti.

guarda tutte le foto 10



Nevicata notturna tra il 19 e il 20 gennaio, le foto della Rete Limet

(foto credits Rete limet)