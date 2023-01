Genova. La Capitaneria di porto di Genova ha fermato la nave da carico Seven S che due giorni fa si è inclinata verso la banchina durante le operazioni carico. Gli ispettori hanno riscontrato 20 deficit tecnici e amministrativi.

Dalle precedenti ispezioni non erano emerse irregolarità o problematiche. Prima di ripartire, oltre a dover eseguire le riparazioni del caso e rettificare tutte le criticità rilevate, dovrà essere sottoposta a un’attenta verifica da parte dell’autorità di bandiera e del registro di classificazione.

La Procura, dopo l’incidente, ha aperto un fascicolo per pericolo colposo di naufragio per approfondire le modalità di zavorramento e capire se siano state eseguite in modo corretto.

La nave Seven S, è una nave General Cargo Ship costruita nel 1994 che naviga attualmente sotto bandiera della Panama. Era arrivata in porto a Genova da Termini Imerese il 14 gennaio.

A poche ore dall’incidente in porto il Gruppo Messina confermava in una nota di “aver seguito le istruzioni impartite dal Comando nave in merito allo stivaggio del carico. Per quanto le cause siano ancora da accertare, la Messina conferma di essersi subito adoperata per limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, prestando la massima collaborazione alle Autorità prontamente intervenute”.