Genova. Le operazioni di raddrizzamento della nave Seven S, che ieri pomeriggio si era inclinata pericolosamente mentre era ormeggiata sul ponte Nino Ronco Canepa a Sampierdarena, si sono concluse attorno alle 3.30 di questa notte. Lo riferisce la capitaneria di Porto.

I vigili del fuoco hanno terminato la messa in sicurezza, mentre gli uomini della guardia costiera questa mattina effettueranno tutte le verifiche tecniche del caso. Gli operatori hanno lavorato assicurati all’autoscala mantenendo un vincolo sicuro su cui operare e assicurando le merci ai sistemi di sbarco presenti in banchina.

A poche ore dall’incidente il Gruppo Messina aveva confermato di “aver seguito le istruzioni impartite dal Comando nave in merito allo stivaggio del carico. Per quanto le cause siano ancora da accertare, la Messina conferma di essersi subito adoperata per limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, prestando la massima collaborazione alle Autorità prontamente intervenute”.

E in effetti il problema potrebbe essere stata qualche manovra errata sulle acque di zavorra, che di norma servono per stabilizzare le imbarcazioni durante la navigazione.