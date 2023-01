Movida, alcol test gratuito in piazza Matteotti: “Il sabato sera fino alle 4 del mattino”

Genova. Offrire l’alcol test gratuito ai frequentatori della movida in piazza Mattoetti anche al sabato sera fino alle 4.00. È quanto prevede una proposta della Lega accolta dalla giunta del Municipio Centro Est.

“Sono soddisfatto – comme Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio -. Questo è un orario più affine con l’ordinanza del Comune che permette l’apertura dei locali che somministrano alcolici fino alle ore 3.00. In questo modo i ragazzi della movida potranno verificare anche a notte fonda le loro condizioni prima di mettersi alla guida”.

“Abbiamo cercato di andare incontro ai giovani e di permettere una maggior sicurezza nelle strade, con lo scopo di creare una maggior consapevolezza e non un pretesto per continuare ad assumere alcolici fino a tarda sera”, conclude Di Cesare che ringrazia il presidente Andrea Carratù per l’appoggio.

L’iniziativa fa parte della campagna di sensibilizzazione Incidente? Pensaci prima. A offrire il test è il personale della polizia locale: secondo i primi dati della sperimentazione, circa il 30% dei ragazzi che si sottoponevano al controllo avevano un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Per i neopatentati è obbligatorio un tasso pari a zero per i primi tre anni. Per gli altri la soglia è 0,5 grammi al litro. Fino a 0,8 grammi al litro scattano la multa fino a 2mila euro e la sospensione della patente fino a sei mesi, superato anche questo limite, oltre alla multa fino a 3.200 euro e la sospensione della patente fino a un anno, scatta l’arresto da tre mesi a un anno.