Genova. Un motorino, con a bordo due ragazzi minorenni, si è scontrato violentemente contro un’auto in via Puccini, all’altezza del civico 5, a Sestri Ponente intorno alle 14 di oggi. Il motociclo ha preso fuoco poco dopo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme, e l’ambulanza del 118 che ha portato i due ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, quindi non in gravi condizioni.