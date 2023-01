Morto dopo incidente in canoa, indagati i tre istruttori e il legale rappresentante della società dove si allenava Andrea

Genova. La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone nel fascicolo aperto per omicidio colposo dopo la morte di Andrea Demattei, il 14enne rimasto vittima di un fatale incidente in canoa nelle acque del fiume Entella una settimana fa. Si tratta del legale rappresentante della società Shock Waves Sport di Sestri levante, società con cui il 14enne si allenava e i tre istruttori che erano presenti quel tragico pomeriggio, compreso l’istruttore finito in ipotermia dopo aver tenuto la testa del ragazzino fuori dall’acqua per oltre un’ora in attesa dei soccorsi e anche mentre i vigili del fuoco tentavano di liberarlo dall’acqua.

Si tratta certamente in parte di un atto dovuto nel giorno in cui il medico legale sta eseguendo l’autopsia sul corpo del 14enne ma è chiaro anche che la Procura voglia fare chiarezza su ogni aspetto per capire se ci sono responsabilità sulla morte del giovanissimo, dalle condizioni della canoa alle istruzioni impartite ai ragazzi alla scelta di un allenamento nel fiume visto che due giorni prima c’erano state forti piogge e le acque dell’Entella erano ingrossate e la corrente aveva portato detriti.

I famigliari attraverso post su fb e attraverso le dichiarazioni della madre, fatte filtrare ieri dal suo avvocato, si dicono fiduciosi del lavoro della Procura ma a loro avviso andrebbero approfondite anche le modalità di soccorso per capire se ci siano stati ritardi o disorganizzazioni.

Il 14enne infatti sarebbe morto per le conseguenze di un arresto cardiaco dovuto allo stato di ipotermia causato a sua volta dalla lunga permanenza in acqua incastrato tra i tronchi trascinati dalla corrente.