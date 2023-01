Morta dopo l’asportazione di un neo al centro Anidra, martedì 31 gennaio via al processo per Teresa Cuzzolin: è accusata di circonvenzione di incapace

Genova. Comincerà martedì 31 gennaio a Genova il processo per Maria Teresa Cuzzolin, legale rappresentate del Centro Anidra di Borzonasca, rinviata a giudizio nell’ambito delle indagini per la morte di Roberta Repetto, la 40enne deceduta dopo l’asportazione di un neo sul tavolo del centro Anidra: quel neo era in realtà un melanoma ma la donna fu curata con tisane e meditazione.

Per la morte di Repetto sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato per omicidio colposo Paolo Bendinelli e il medico Paolo Oneda, che sono invece stati assolti dal reato di circonvenzione di incapace. Per questo stesso reato, l’unico a lei imputato, Cuzzolin ha scelto il processo ordinario.

La donna, difesa all’avvocato Andrea Vernazza, si è sempre dichiarata estranea a fatti. Secondo l’accusa invece Roberta Repetto, e anche altre ragazze, lavorano gratuitamente al centro Anidra e al centro versavano anche molto denaro: per gli investigatori sarebbe state soggiogate dal ‘santone’ Bendinelli e anche da Cuzzolin, che del centro amministrava le finanze.