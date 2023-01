Minacciato, colpito con un pugno e rapinato: 20enne aggredito in piazza Sarzano

Genova. Lo hanno avvicinato in piazza Sarzano mentre tornava a casa, lo hanno minacciato e poi colpito con un pugno per prendergli il portafoglio e il cellulare.

E’ successo stanotte intorno alle 4. La vittima è un ragazzo di 20 anni che subito dopo ha chiesto aiuto ai passanti che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti ma i due rapinatori, che il giovane non ha saputo descrivere perché avevano il volto travisato da cappucci, si erano già dileguati per i vicoli.

Indagini in corso da parte della polizia per risalire agli autori della rapina anche attraverso le telecamere della zona.

Ieri notte in via Sottoripa, quindi non molto lontano, era andata in scena una rapina simile che aveva visto come vittima un ragazzo di 19 anni. Anche lui era stato avvicinato da due persone che prima lo hanno spintonato e poi lo hanno preso a calci e pugni per impossessarsi del portafoglio con dentro il bancomat, i documenti e pochi euro. In quel caso erano intervenuti i carabinieri.