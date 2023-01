Migrante ferito alla gola in stazione, a colpirlo un passeur dopo la sua ‘ribellione’

Genova. E’ stato arrestato a Genova l’autore dell’aggressione avvenuta lo scorso 4 gennaio presso la stazione di Ventimiglia, dove un uomo originario della Guinea di 39 anni era stato ferito gravemente alla gola con un coccio di bottiglia. L’aggressore, un connazionale di 25 anni, sarebbe un passeur attivo tra Italia e Francia, e alla base della violenza ci sarebbe stata una discussione sull’accordo per il viaggio oltre confine.

Secondo quanto riportato dagli investigatori, come rilanciato dal Secolo XIX, infatti, a provocare la violenza sarebbe stata la ‘ribellione’ del 39enne per le condizioni del viaggio: il migrante, infatti, si sarebbe opposto all’idea di tentare il viaggio stipato insieme ad altri in un ripostiglio del treno, rischiando la vita. E il tutto ad un prezzo molto esoso.

Da qui la discussione, il rifiuto e il tentativo di farsi restituire il denaro anticipato. Dopo le parole, però, si sarebbe passato alle mani, con in ultimo il gesto del giovane passeur che, dopo aver rotto una bottiglia, ha colpito alla gola il connazionale, poi ricoverato all’ospedale in gravi condizioni.

Per l’aggressore, invece, è arrivato l’arresto a Genova, dopo che le immagini registrate in stazione avevano permesso alle forze dell’ordine di ricostruire l’accaduto e riconoscerne l’autore. Il ragazzo è stato trovato in possesso delle chiavi passepartout per aprire i vani speciali sui treni transfrontalieri.