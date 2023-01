Michele Sanna, l’artista ligure virale su TikTok supera i 450 mila follower

Lavagna. Disegnatore, illustratore e content creator. Il suo nome è Michele Sanna, ma è conosciuto come mitchsanna, e ormai ha ampiamente superato i 450 mila follower su TikTok.

Nato e cresciuto a Lavagna, 28 anni, è diventato virale grazie ai suoi disegni. 12 milioni di like sul profilo TikTok. 120 mila follower su Instagram e 96 mila iscritti sul canale YouTube. Tanto che da semplice hobby, l’arte è diventata lavoro della vita.

Dopo aver concluso gli studi linguistici e aver abbandonato svariati hobby, solo nel 2019 è arrivata la volta del disegno. Totalmente autodidatta, ha iniziato realizzando semplici schizzi di alcuni soggetti che gli piacevano, per svago. Giorno dopo giorno, innamorato sempre di più dell’arte, è arrivato a dedicare tutto il suo tempo a questa nuova passione. Lui stesso racconta “Ho capito che il segreto per ottenere ottimi risultati non è possedere una dote innata, ma mettere impegno e costanza in ciò che si fa”. Ma il momento che ha segnato per sempre il punto di svolta dell’artista è avvenuto nel 2020, grazie alla creazione del suo profilo di TikTok dove da allora ha iniziato a condividere le sue opere d’arte, fino a diventare uno dei maggiori profili italiani dedicati al disegno. Senza particolari aspettative, le prime creazioni si sono rivelate subito un grande successo: dopo pochi giorni i video postati erano già diventati virali.

“Quello è stato il momento in cui ho capito davvero cosa volessi fare nella vita. L’arte per me non rappresentava più un semplice hobby” afferma Sanna. Sono moltissime le richieste di commissioni e ora Sanna ha lanciato anche un corso di disegno sul proprio sito.

Sono ormai tanti i video tutorial postati sui vari social di Michele Sanna nei quali spiega il procedimento per realizzare diversi tipi di disegno, dalle tecniche ai materiali utilizzati.

Alcune delle proposte più gettonate riguardano ritratti di celebrità e personaggi dei fumetti, anche se i soggetti preferiti da Mitch rimangono sempre gli animali. Non solo, molte persone lo ringraziano per averle fatte riavvicinare al mondo dell’arte, o addirittura per aver scoperto una nuova passione.

“Posso dire di aver creato una bellissima community − confida − non c’è nulla che mi renda più fiero di aiutare le persone ed essere d’ispirazione per loro”.