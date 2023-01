Metropolitana, proseguono le chiusure serali per lavori di manutenzione

Genova. Prosegue il piano delle attività di ammodernamento e manutenzione serale della metropolitana. Il programma dei lavori della prossima settimana prevede la manutenzione ordinaria della linea aerea di alimentazione e la verifica periodica dell’armamento.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di martedì 31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

L’azienda ricorda che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

Inoltre venerdì scorso, 27 gennaio, sono tornate in funzione le scale mobili della stazione della metropolitana di Principe. Tutti i dettagli su www.amt.genova.it.