Liguria. Prosegue la circolazione umida nei bassi strati, prossimi giorni con tempo variabile accompagnato anche da qualche goccia di pioggia. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 5 gennaio. Al mattino nuvolosità diffusa su gran parte della regione, pioviggini o deboli piovaschi potranno interessare il settore centrale; mentre sono attese delle schiarite su Imperiese, versanti padani più occidentali e sulle vette dell’Appennino orientale. Nel corso del pomeriggio tempo generalmente asciutto, fatta eccezione per qualche residua pioviggine sul settore centrale. Altrove copertura nuvolosa alternata a schiarite, anche ampie. Venti: deboli o moderati meridionali sul centro-levante, da est/nord-est a ponente. Mari: poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio sul bacino occidentale. Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento, massime in leggero calo. Costa: min 10/14°C, max 14/16°C; interno: min +4/+11°C, max +9/13°C (fondovalle/collina).

Venerdì 6 gennaio. Giornata caratterizzata da molta nuvolosità, specie sul settore centrale; mentre altrove non mancherà qualche schiarita, in particolar modo in mattinata e nelle ore centrali. Tra il pomeriggio e la serata possibili pioviggini o deboli piovaschi tra Genovesato e Savonese. Venti: deboli, in prevalenza da est/sud-est. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie.

Sabato 7 gennaio. fin dal mattino molte nubi sull’intera regione, con i primi piovaschi sul settore centrale. Nel pomeriggio, ed in serata, cieli coperti con piogge sparse, più probabili e continue sul settore centro-orientale. Temperature su valori stabili. [Seguire i prossimi aggiornamenti]