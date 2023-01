Liguria. Nella giornata di oggi una perturbazione coinvolgerà marginalmente la nostra regione, sono attesi fenomeni sul settore centro-orientale. All’inizio della nuova settimana si prospetta una netta diminuzione delle temperature accompagnata da forti venti e qualche fenomeno. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 15 gennaio, al mattino molte nubi sul settore centro-orientale con pioviggini o deboli piovaschi sparsi, più probabili nelle zone interne e sullo Spezzino. A ponente tempo asciutto accompagnato da ampi spazi soleggiati su Imperiese ed Alpi Liguri.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni in intensificazione sul levante regionale, verso sera potranno assumere carattere di rovescio; qualche piovasco potrà interessare anche il Genovesato, altrove nuvolosità in aumento in un contesto asciutto. Tra il tardo pomeriggio e le ore serali possibili fiocchi di neve sulle vette dell’Appennino orientale oltre i 1500/1600 metri.

Venti: da moderati a tesi da sud-ovest, probabili rinforzi fino a forti sui versanti padani centro-orientali e nelle aree esposte. In serata brusca rotazione dai quadranti settentrionali sul centro-ponente regionale, in estensione verso levante nella successiva notte.

Mari: da poco mosso a mosso a ponente, in aumento fino a molto mosso altrove. Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie. Costa: min 8/12°C, max 13/16°C; interno: min -2/+9°C, max +9/13°C (fondovalle/collina)

Lunedì 16 gennaio tra la notte ed il mattino qualche rovescio interesserà lo Spezzino, altrove tempo asciutto accompagnato da un progressivo aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio rovesci sul levante regionale, specie tra Spezzino ed alta Toscana, e localmente anche sull’Imperiese. Fiocchi di neve sull’Appennino orientale oltre i 1000 metri.

Venti: forti o di burrasca da sud-ovest. Mari: agitato, fino a molto agitato al largo. Temperature: in diminuzione.

Quella di martedì 17 gennaio sarà una giornata spiccatamente instabile, specie sul levante regionale. Tra il pomeriggio e la serata rovesci a carattere temporalesco con graupel a quote molto basse, nelle zone interne quota neve in netto calo. Temperature in diminuzione.