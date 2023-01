Liguria. Correnti umide meridionali anticipano un sistema frontale che si farà sentire sulla nostra regione nella giornata di domenica 8 gennaio. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

VENERDÌ 6 GENNAIO: Nubi basse saranno presenti su gran parte della regione e per l’intera giornata, senza produrre fenomeni. Schiarite probabili su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere. Venti: Deboli dai quadranti meridionali. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massime. Costa: min 10/14°C, max 14/16°C; interno: min +4/+11°C, max +9/13°C (fondovalle/collina)

SABATO 7 GENNAIO: Piogge deboli nell’arco della giornata sul settore centro-orientale, in intensificazione in serata. A ponente tempo più asciutto con qualche schiarita. Venti: Moderati da sud-sud/ovest. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

DOMENICA 8 GENNAIO: Possibili rovesci intensi sul settore centro-orientale. Maltempo con piogge sparse, in genere deboli a ponente, a carattere di rovescio talora intenso sul centro e il levante, temperature in calo, venti sostenuti meridionali. [SEGUIRE I PROSSIMI BOLLETTINI]