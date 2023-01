Liguria. La perturbazione che ci ha interessato nelle ultime ore si allontana verso levante. Dovrebbe tornare il sole, grande assente durante le festività natalizie. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 9 gennaio, al mattino residue precipitazioni sullo spezzino. Tempo in miglioramento altrove anche con ampie schiarite. Nel pomeriggio migliora anche a levante. Sul resto della regione il tempo sarà sempre soleggiato con locali addensamenti innocui solo sulle Alpi Marittime. Venti al mattino moderati da sud-ovest su imperiese e sullo spezzino, da nord tra Genova e Savona. Nel pomeriggio ruoteranno da nord/nord-ovest ovunque tranne sull’imperiese dove rimarranno deboli da sud. Venti fino a burrasca da ovest al largo del golfo come da avviso. Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo come da avviso. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento lungo le coste: saranno comprese sulla costa tra 7 e 17 gradi, nell’interno tra 1 e 14.

Domani, martedì 10 gennaio, bel tempo ovunque con qualche addensamento pomeridiano innocuo sulle Alpi Liguri. Venti tesi da nord fino alla mattinata come da avviso. In graduale calo nel corso del pomeriggio. Temperature, in lieve calo nelle minime delle zone interne, stazionarie altrove.

Per mercoledì 11 gennaio si attende un ritorno dei flussi umidi dai quadranti meridionali con qualche nube specialmente sul centro-levante ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in lieve aumento nei valori.