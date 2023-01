Liguria. Continua il tempo mite e umido con parecchia nuvolosità in Liguria. La mattinata sarà ancora grigia, secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, anche se non mancheranno a tratti delle schiarite, specie sugli estremi della regione. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, anche se il contesto sarà prevalentemente asciutto.

Venti al mattino moderati da Nord su savonese e genovese, più deboli dai quadranti meridionali altrove. Nel pomeriggio moderati da Sud ovunque.

Mare poco mosso e temperature stazionarie, ma dai valori non certo invernali: minime sulla costa tra 10 e 14° C, nell’interno tra 4 e 10° C, massime sulla costa tra 14 e 18° C, nell’interno tra 9 e 13° C (fondovalle/collina).

Domani, 5 gennaio, ancora nuvolosità diffusa su gran parte della regione ma con rischio pioggia molto basso. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso con moto ondoso in graduale aumento. Temperature stazionarie.

Venerdì 6 gennaio nessuna variazione significativa. Tempo sempre mite.