Liguria. Una vasta saccatura, colma di aria polare molto fredda in quota, ha preso possesso del Mediterraneo occidentale. Sulla Liguria intanto il tempo resterà variabile, a tratti instabile, con temperature sotto media. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: in mattinata Libeccio teso sul Levante. Nel pomeriggio tramontana tesa tra genovese e savonese in ulteriore rinforzo in serata. Mare agitato sul Levante, con moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.

Cielo e Fenomeni: in mattinata cielo variabile su gran parte della regione, con addensamenti nuvolosi più consistenti sul centro-levante, dove non escludiamo qualche isolato rovescio. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso sull’Appennino di Levante sopra gli 800 m. Nel primo pomeriggio si faranno spazio ampie schiarite un po’ ovunque, mentre dalla sera il cielo tenderà ad annuvolarsi nuovamente, a partire da ponente. Previste precipitazioni deboli sparse, nevose su Alpi Liguri, Marittime e Val Bormida occidentale a quote superiori i 600 m.

In serata aumento dell’instabilità anche sul resto della regione, con deboli precipitazioni, nevose nelle valli interne del settore centro-orientale, sopra i 500 m sul lato costiero, a tutte le quote su quello padano. In tarda serata, notte non possiamo escludere anche qualche episodio di nevischio/fiocchi nei quartieri più interni di Genova e Savona.

Venti: al mattino moderati da nord su Genovese e Savonese, tesi da sud-ovest sul Levante. Nel corso del pomeriggio la tramontana si farà più vivace sul centro della regione, con ulteriori rinforzi in serata. Mari: agitato a levante, molto mosso altrove, con moto ondoso in graduale calo. Temperature: generalmente stazionarie, ma in calo dalla sera sul settore centrale. Costa: min +3/8°C, max 7/12°C; interno: min -2/+4°C, max +1/6°C (fondovalle/collina).

Giovedì 19 gennaio raffiche di tramontana fino a burrasca forte su Genovese e Savonese. Deboli nevicate su interno imperiese e nelle valli interne del settore centro-orientale. Per gran parte della mattinata ancora instabile con precipitazioni deboli o al più moderate, nevose sulle zone collinari. Non si escludono episodi di nevischio-fiocchi nei quartieri più interni di Genova e Savona e di graupel (neve tonda) sul Levante. Nel corso del pomeriggio si faranno spazio ampie schiarite con residui fenomeni solo sull’interno del Levante. Un’evoluzione che verrà confermata o modificata oggi. Venti: raffiche fino a burrasca forte di tramontana su genovese e savonese Mari: mosso sotto costa, molto mosso al largo. Temperature: in diminuzione

Venerdì 20 gennaio: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più sull’interno del Levante.