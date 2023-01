Liguria. L’instaurarsi di un flusso umido, legato a un vortice di bassa pressione centrato sul Tirreno, oggi determinerà dei fenomeni precipitativi nelle zone interne. Da domani, martedì, atteso un miglioramento delle condizioni meteo anche sulla nostra regione. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 23 gennaio, fin dalle prime ore del mattino nevicate di moderata intensità a partire dai 300-400 metri di quota sui versanti padani orientali, oltre i 700-800 metri sulle Alpi Liguri; nel corso della mattinata estensione dei fenomeni, seppur in modo più debole, anche alle altre zone interne. Lungo la fascia costiera cieli molto nuvolosi o coperti, ma senza precipitazioni associate.

Nel pomeriggio deboli nevicate sull’Appennino centro-orientale, neve di moderata intensità su Alpi Liguri e Val Bormida occidentale. Lungo la fascia costiera situazione pressoché immutata, anche se non si escludono locali pioviggini.

In serata generale esaurimento dei fenomeni sui versanti padani orientali, sono attese anche delle schiarite sul levante regionale, mentre deboli piovaschi potranno interessare il ponente costiero; ancora deboli nevicate su Alpi Liguri e la Val Bormida occidentale.

Venti moderati o forti da nord/nord-est, rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle vette dell’Appennino orientale e sul settore centro-occidentale. In serata ventilazione che ruoterà da est/sud-est a levante. Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Temperature in generale calo: saranno comprese sulla costa tra 3 e 11 gradi, nell’interno tra -9 (in vetta) e 5.

Domani, martedì 24 gennaio, tra la notte e il mattino molte nubi nelle zone interne con residui fiocchi di neve sulle vette dell’Appennino orientale e sulle Alpi Liguri, cieli poco o parzialmente nuvolosi sulla costa. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni lungo la fascia costiera, sono attese ampie schiarite anche nelle zone interne.

Mercoledì 25 gennaio al mattino molta nuvolosità, specie nelle zone interne dove non si esclude qualche breve fenomeno. Nel pomeriggio ampie aperture sulla costa, ancora addensamenti nell’entroterra Temperature in lieve aumento.