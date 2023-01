Mercato immobiliare, in Liguria Genova è la città più economica per comprare casa ma è boom per il mercato degli affitti

Genova. Il mercato immobiliare ligure chiude il 2022 mostrando due comparti a differenti velocità: infatti, se per quanto riguarda le compravendite si assesta su una sostanziale stabilità, le locazioni, al contrario, mostrano un’ottima performance anno su anno. Ad evidenziarlo sono i dati analizzati da Immobiliare.it, nell’Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da Immobiliare.it Insights.

Se la domanda di immobili in vendita è calata di 3 punti percentuali nel confronto con il 2021 e anche i costi medi sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,7%), le locazioni hanno conosciuto una forte spinta al rialzo con un interesse verso la possibilità dell’affitto che sfiora il +40% e prezzi in crescita di quasi il 10% anno su anno. Per comprare casa in Liguria a dicembre 2022 sono stati chiesti mediamente 2.534 euro al metro quadro, mentre per affittarla si è arrivati a 10 euro/mq.

Stock di immobili di segno meno nell’anno, accumuli nell’ultimo trimestre

Sebbene la domanda sia di segno negativo per quanto concerne le compravendite nell’anno appena trascorso – con un peggioramento del trend nell’ultimo trimestre, -5% – lo stock di abitazioni invendute si è significativamente abbassato rispetto al 2021, -11,5%. Il quarto trimestre del 2022 tuttavia segna un rallentamento di questa tendenza, con un’offerta che registra un calo più contenuto, -2,1%.

Per quanto riguarda il capitolo prezzi, la città di Genova si conferma la più economica in Liguria per acquistare casa con i suoi 1.575 euro/mq (chiaramente con variazioni molto ampie da quartiere a quartiere ndr), in crescita dell’1% nell’ultimo trimestre del 2022. La provincia di Savona invece è la più cara con 3.779 euro/mq, in crescita dell’1,8% anno su anno.

Per quanto riguarda il mercato degli affitti si registra un vero e proprio boom. Crescita record dei prezzi nelle province di Genova e Savona: entrambe superano infatti il +17% anno su anno. Lo stock di case disponibili è in calo ovunque, ad evidenza di un mercato movimentato che non ha sofferto l’accumulo di abitazioni vuote.

A Genova servono in media 8 euro a metroquatro per affittare una casa, nel resto della provincia il prezzo delle locazioni è di 11,6% con un’impennata di crescita del 17,4%

Per quanto riguarda la domanda di chi cerca in locazione, la Liguria ha chiuso un anno positivo con valori in aumento a doppia cifra quasi ovunque, anche se l’interesse ha subito una forte battuta di arresto sulla maggior parte dei territori nell’ultimo trimestre (con la città di Savona a sfiorare il -30%).