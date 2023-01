Masone, Cavanna raggiante dopo la vittoria contro il Savona: “Il nostro obiettivo è stare in alto, società impeccabile sul mercato”

Savona. Sabato pomeriggio presso “l’Augusto Briano” è andata in scena Savona-Masone, gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, una gara frizzante caratterizzata dai colpi di scena, si è concluso sul 2-3, un risultato che ha permesso alla squadra allenata da mister Luca Cavanna di conquistare il terzo posto solitario in classifica, a -6 dal Quiliano&Valleggia capolista.

“Sicuramente è stato un ottimo modo per ripartire dopo la sosta – ha dichiarato il tecnico del sodalizio genovese nel post partita – Speravo in questa prestazione così come nel risultato perchè i ragazzi durante le feste hanno lavorato bene. Si meritano la posizione che attualmente occupiamo in classifica. Per quello che abbiamo espresso, anche se non ai massimi livelli rispetto al solito, la sconfitta ci sarebbe stata veramente stretta. Il gol di testa di Galletti e alcuni cambi azzeccati sono stati fondamentali nel darci per riuscire a ribaltare la partita. Non è la prima volta che ci imponiamo in un match recuperando da una situazione di svantaggio, questo elemento sicuramente è frutto di tanto carattere e di tanta qualità.”

In seguito l’allenatore non ha nascosto la volontà di dare il massimo della sua compagine per tentare di centrare la promozione diretta, un obiettivo tanto ambizioso quanto estremamente desiderato. “Non mi voglio nascondere – ha proseguito Cavanna – noi all’inizio del campionato avevamo altre idee, ora nel girone di ritorno vogliamo provare a giocarcela per stare lassù.” Infine il tecnico del Masone ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Ho la fortuna di poter disporre di una rosa di assoluta qualità. La società ha lavorato bene in questo mercato, ci siamo potenziati ulteriormente anche in difesa. Il nostro cammino penso sia tracciato.”