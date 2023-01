Maltempo senza tregua in Liguria, torrenti ingrossati a Ponente: ecco perché è successo

Genova. Da giorni il maltempo non dà tregua alla Liguria e oggi, pur senza fenomeni particolarmente intensi, si sono registrati accumuli superiori ai 100 millimetri sulle alture del settore centrale tra Genova e Savona, col risultato che alcuni torrenti si sono ingrossati creando qualche preoccupazione.

È il caso di Varazze, dove alcuni mezzi da cantiere sono stati rimossi con una gru per evitare che venissero travolti dalla piena del torrente Teiro. Il timore era che finissero in mare. I mezzi, uno dei quali è rimasto nel torrente, si trovavano sul letto del corso d’acqua. Anche il Sansobbia ad Albisola ha fatto registrare un aumento del livello idrometrico, seppur ampiamente sotto i livelli di guardia.

Problemi anche sulla A10, dove sono stati segnalati allagamenti nel pomeriggio nella zona di Voltri. Piccoli allagamenti anche in altre zone del Ponente genovese, con frane di minore entità e interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti.

Nelle ultime 24 ore la rete Arpal ha registrato 129,4 millimetri di pioggia a Fiorino, in val Cerusa nell’entroterra di Voltri. Ma le centraline della rete Limet restituiscono valori ancora maggiori: oltre 142 millimetri al passo del Faiallo, più di 134 millimetri nella valle del Teiro a Varazze.

Perché succede? Come spiegano gli esperti dell’associazione Limet la colpa è del cosiddetto effetto Stau, ossia dello sbarramento orografico: “Immaginate un lungo fiume di vapore acqueo che viene trasportato dal vento di Scirocco che in questo caso pesca addirittura dallo Stretto di Sicilia. Il vento si carica di umidità attraversando tutto il Tirreno, per poi investire frontalmente i contrafforti del Turchino, Faiallo e Beigua. Per superare questo ostacolo montuoso, la massa d’aria è costretta a salire di quota. Così facendo, si espande e si raffredda, dando origine a precipitazioni a carattere di rovescio di tipo ridondante, che si auto-alimentano sul posto”.

“Fintanto che non cessa la corrente umida, il processo va avanti senza sosta. Ecco il motivo degli accumuli così elevati. Non appena la massa d’aria supera l’ostacolo montuoso, perde gran parte della propria umidità usata per formazione delle piogge sui versanti sopravvento. Ecco il motivo per cui gli accumuli oltre lo spartiacque sono dimezzati”, conclude l’associazione.

La buona notizia è che nei prossimi giorni le precipitazioni dovrebbero lasciare spazio a schiarite, pur in un contesto ancora nuvoloso a causa di una circolazione umida e mite nei bassi strati