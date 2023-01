Maltempo, colpito soprattutto il Tigullio: smottamenti, allagamenti e problemi per la viabilità

Genova. Serata impegnativa per vigili del fuoco e protezione civile regionale, a causa del maltempo che ha colpito il genovesato insistendo soprattutto sul Levante.

Nelle ultime ore e nella serata di ieri sono stati numerosi gli interventi legati ad allagamenti, frane e smottamenti, alberi caduti, e conseguenti problemi per la viabilità.

La pioggia caduta durante l’allerta gialla e poi arancione – chiusa alle 8 di questa mattina – ha ingrossato il fiume Entella rendendo necessaria la chiusura ai veicoli del sottopasso di via Tito Groppo a causa di un allagamento.

Allagamenti anche per alcuni bassi a Lavagna. E a San Colombano Certenoli via Scaruglia invece è stata chiusa a causa di una frana.

Si è verificato inoltre, sempre in serata, uno smottamento sulla via Aurelia tra le due gallerie al confine tra Chiavari e Zoagli. I detriti hanno occupato metà della carreggiata e si viaggia a senso unico alternato.

Altri massi sono caduti all’altezza delle gallerie di Moneglia in località Renà, cosa che nel pomeriggio aveva reso necessario interrompere il traffico, poi ripreso.

Problemi anche a Genova per un cedimento stradale in via Cà Dè Mussi, a Staglieno, in Val Bisagno: tre le famiglie coinvolte.

A causa delle piogge si è verificata una frana in via Dell’Alloro, al bivio con Salita Faveto, nel comune di Recco.