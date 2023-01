Mafie, sì alla mozione dei Rossoverdi: commissione ogni tre mesi per affrontare il tema

Genova. All’indomani dell’arresto del superboss Matteo Messina Denaro, in Comune a Genova è stata votata una mozione – già in calendario da tempo – per dare vita a iniziative di sensibilizzazione e approfondimento sul tema della lotta alla criminalità organizzata a Genova. La proposta, approvata all’unanimità, è stata avanzata dai consiglieri rossoverdi Filippo Bruzzone e Francesca Ghio e prevedeva inizialmente l’istituzione di un tavolo di confronto permanente che coinvolgesse anche sindacati, terzo settore e associazioni.

Nel corso della discussione si è però deciso di modificare la mozione che porterà, invece, alla convocazione ogni tre mesi di una commissione consiliare sul tema, nelle commissioni 1 Affari generali e 6 Sviluppo economico. L’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha dato parere favorevole, sottolineando come “sia importante condividere e studiare un fenomeno per capire quali possano essere gli anticorpi”.

Soddisfazione dal consigliere rossoverde Bruzzone che però ha espresso delusione per l’assenza in aula del sindaco Bucci e di molti assessori. “Questo svilisce il dibattito”, ha detto. Il sindaco Bucci, che ha presenziato a circa un’ora di consiglio, lo ha poi lasciato per recarsi al congresso provinciale della Cgil.

Durante la discussione della mozione i rossoverdi hanno citato che l’ultima relazione semestrale della Dia, certificata dal ministero dell’Interno, dove si evince come i fenomeni mafiosi siano purtroppo, ampiamente attivi nel territorio del Comune di Genova e a Genova si siano svolte il 60% delle operazioni antimafia dell’intera Regione. Il report parla di un “oramai assodato coinvolgimento delle consorterie ‘ndranghetiste radicate sul territorio”.