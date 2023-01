Mafia, il M5s ligure contro il ministro Nordio: “Sbagliato allentare la presa sulle intercettazioni”

Genova, “Per combattere le mafie in Liguria serve un impegno costante, quotidiano e potenziato con tutti gli strumenti che ben conosciamo e che hanno peraltro permesso di arrestare (finalmente!) Matteo Messina Denaro“. Lo dichiarano all’unisono tutti i portavoce liguri del M5S.

“Per la Direzione investigativa antimafia, la criminalità organizzata nella nostra regione ha le sue sedi in tutte le province. Come nel resto del Paese, ha imparato a camuffarsi bene, non di rado grazie al colletto bianco, nascondendo la propria identità dietro una facciata borghese e per bene. Ma è all’opera eccome ed è più pericolosa che mai, soprattutto ora che in Liguria stanno per arrivare i miliardi del Pnrr per le grandi opere, che da sempre fanno gola alla criminalità organizzata. Rimandiamo al mittente, dunque, le parole del Guardasigilli e rimarchiamo quanto detto dal presidente Giuseppe Conte ieri in aula: chi oggi combatte quotidianamente contro le mafie rischia di trovarsi con armi spuntate e scarpe da risuolare“, dichiarano il capogruppo regionale Fabio Tosi e il collega di gruppo Paolo Ugolini.

“Come M5S – proseguono – siamo orgogliosi di aver voluto in Liguria l’istituzione della Commissione permanente antimafia, oggi presieduta dal consigliere Roberto Centi. Siamo la Regione che vanta il porto più importante del Mediterraneo: vigilare con tutti gli strumenti è dunque vitale per intercettare le infiltrazioni mafiose. Chi dice che il fenomeno è sovrastimato commette un errore non solo grossolano, ma molto pericoloso per la legalità”,

“Allentare la presa sulle intercettazioni, di fatto cancellandole per quelli che sono i reati considerati spia per arrivare a mafiosi, avrà ripercussioni pesanti sul nostro territorio. Il problema è reale e ci farà correre rischi seri se non addirittura incalcolabili, se pensiamo anche ai fondi in arrivo dal Pnrr. Benché sia giusto contrastare l’abuso in tutte le sue forme, è anche vero che l’abuso non deve diventare la scusa per smantellare uno strumento prezioso per contrastare la criminalità organizzata. Credo che per la lotta alla mafia serva un’attenzione e una conoscenza dei singoli territori che evidentemente il Governo Meloni e il suo ministro Nordio non hanno. Chi vuole sterilizzare le intercettazioni lo fa perché ha qualcosa da nascondere o semplicemente vuole aiutare chi ha qualcosa da nascondere”, dichiara il senatore M5S Luca Pirondini.