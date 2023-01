Lungomare Canepa, addio copertura: il comune rilancia per alberi e barriere. Il comitato: “Delusione enorme”

Genova. Troppe difficoltà tecniche e tempi stretti per rispettare gli impegni del Pnrr: il progetto di copertura totale e calpestabile di Lungomare Canepa, con relativo parco, sfuma per sempre. Questo l’esito dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra alcuni rappresentati di cittadini di Sampierdarena, il Comitato LungomareCanepa, il Municipio e il Comune di Genova.

Le motivazioni erano già note ed emerse nei giorni scorsi durante la seduta del Consiglio comunale: il progetto presentato e richiesto dai cittadini avrebbe necessità di più tempo e più soldi per gestire le criticità emerse in corso di progettazione: l’interferenza con le sottoutenze e le dimensioni del grande tunnel sono i principali interrogativi aperti che non hanno trovato risposta. Un progetto ambizioso ma complesso e costoso – con gli aumenti delle materie prime sarebbero serviti 50 milioni di euro anziché i 40 previsti inizialmente – e che il Comune aveva affidato a Sviluppo Genova utilizzando come idea base un disegno prodotto dallo stesso comitato di lungomare Canepa.

Per questo motivo, nonostante da tempo il Comune avesse sposato questa soluzione, con tanto di presentazioni pubbliche, il tunnel non si farà. Il “piano B” prevede alberi, barriere fonoassorbenti e una ciclopedonale – come a costituire una fascia di rispetto – tra la carreggiata a monte di lungomare Canepa e i palazzi di via Sampierdarena, in una ideale prosecuzione di quello che sarà il grande parco della Lanterna, 25 mila metri quadrati finanziati da Autostrade per l’Italia.

Un’idea che fa storcere il naso al Comitato, che crede non possa essere sufficiente: “Le barriere oltre che essere antiestetiche, mitigheranno il rumore solo in parte, lasciando i piani alti dei palazzi di via Sampierdarena nel rumore – commentano – Siamo molto delusi, cinque anni di lavoro, di battaglie e di promesse buttati via”. L’idea di una galleria fonica tuttavia potrebbe tornare in auge. Non calpestabile, senza giardini e impianti sportivi, ma comunque in grado di “racchiudere” il traffico di lungomare Canepa. Un esempio è il tunnel sulla SP 46 nel milanese, tra Rho e Monza, a Paderno Dugnano.

Da parte del Comune, nella persona del vicesindaco Piciocchi, è stata rinnovata la disponibilità al dialogo con i residenti: “Lungomare Canepa, e la nuova passeggiata, sarà in continuità con il nuovo parco della Lanterna di Renzo Piano, che porterà a Sampierdarena 26mila metri quadrati di verde”,

Tiepida però l’accoglienza di questo progetto da parte del Comitato: “Ci riserviamo di fare una riflessione interna – commentano – nei nostri progetti portati in questi anni in Comune c’era anche uno che riguardava un parco della Lanterna collegato con la copertura che avrebbe idealmente ridato lo sbocco al mare a Sampierdarena. Ora questo è stato preso e sviluppato da altri, ma su Lungomare Canepa resterà il traffico, lo smog e il rumore. Una delusione enorme“.

Cautela anche dal presidente del municipio Michele Colnaghi, disposto a discutere della nuova alternativa, ma che sottolinea come i 25 milioni che il Comune ha momentaneamente stornato da Sampierdarena per dirottarli sul Waterfront Levante dovranno assolutamente tornare a Sampierdarena. “Sono in contatto con l’Autorità portuale per discutere l’acquisto di un edificio come la palazzina Bertorello e altre strutture che potrebbero rientrare in un piano di riqualificazione della zona – dice – inoltre credo che la fascia di rispetto alberata dovrebbe occupare almeno due corsie a monte della carreggiata, non una sola”.