Lungomare Canepa, addio al progetto della maxi copertura: ecco gli alberi, la ciclopedonale e un sistema antirumore

Genova. A questo punto è stata tutto tranne che una doccia fredda ma l’incontro di ieri sera a Tursi tra il vicesindaco Pietro Piciocchi, il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi e il comitato Lungomare Canepa è stata messa la parola fine a una storia a malapena iniziata: quella del progetto di copertura della “gronda a mare” in prossimità dell’abitato di Sampierdarena.

Un progetto ambizioso ma complesso e costoso – con gli aumenti delle materie prime sarebbero serviti 50 milioni di euro anziché i 40 previsti inizialmente – e che il Comune aveva affidato a Sviluppo Genova utilizzando come idea base un disegno prodotto dallo stesso comitato di lungomare Canepa.

Ieri l’amministrazione ha confermato al territorio quanto anticipato nelle settimane passate da rumors giornalistici e pochi giorni fa dal vicesindaco Piciocchi in Comune: troppe le criticità per portarlo avanti. Tra queste anche l’altezza che sarebbe stata necessaria per far transitare i mezzi con trasporto eccezionale e le rampe di accesso pedonale, troppo pendenti. Difficile anche risolvere le interferenze con i sottoservizi. Altro problema sarebbe stato quello dei tempi: l’opera dovrà essere conclusa nel 2025, una deadline troppo vicina.

Quindi meglio puntare su una soluzione alternativa, inserita nella più ampia visione del waterfront cittadino pensata da Renzo Piano. Il “piano B” prevede alberi, barriere fonoassorbenti e una ciclopedonale – come a costituire una fascia di rispetto – tra la carreggiata a monte di lungomare Canepa e i palazzi di via Sampierdarena, in una ideale prosecuzione di quello che sarà il grande parco della Lanterna, 25 mila metri quadrati finanziati da Autostrade per l’Italia.

L’idea di una galleria fonica tuttavia potrebbe tornare in auge. Non calpestabile, senza giardini e impianti sportivi, ma comunque in grado di “racchiudere” il traffico di lungomare Canepa. Un esempio è il tunnel sulla SP 46 nel milanese, tra Rho e Monza, a Paderno Dugnano.

Delusione da parte del comitato di Lungomare Canepa, il vero promotore e sostenitore del maxi-progetto della copertura che, negli ultimi tempi, aveva suscitato perplessità trasversali. Cautela dal presidente del municipio Michele Colnaghi, disposto a discutere della nuova alternativa, ma che sottolinea come i 25 milioni che il Comune ha momentaneamente stornato da Sampierdarena per dirottarli sul Waterfront Levante dovranno assolutamente tornare a Sampierdarena. “Sono in contatto con l’Autorità portuale per discutere l’acquisto di un edificio come la palazzina Bertorello e altre strutture che potrebbero rientrare in un piano di riqualificazione della zona – dice – inoltre credo che la fascia di rispetto alberata dovrebbe occupare almeno due corsie a monte della carreggiata, non una sola”.