Luca Toni primo ospite della rassegna Questo è il calcio a Sestri Levante

Sestri Levante. Debutta a Sestri Levante Questo è il calcio, un nuovo talk sportivo pensato e organizzato dal Comune tramite l’ufficio Sport con la collaborazione di Mediaterraneo Servizi. Il primo appuntamento in calendario è fissato per mercoledì 11 gennaio alle 21, in Annunziata, e sarà ospite Luca Toni, Campione del mondo nel 2006 con l’Italia allenata da Marcello Lippi e vincitore della Scarpa d’oro nello stesso anno, 47 presenze e 16 gol con la maglia azzurra.

Il tema della serata sarà proprio La Coppa del mondo. Accompagnerà Luca Toni nella chiacchierata Alessandro Alciato che da giornalista, come inviato, ha seguito i Mondiali in Germania nel 2006, in Sudafrica nel 2010 e in Brasile nel 2014. A Doha ha seguito anche l’intera edizione di Qatar2022 nella squadra “media relations” della Fifa. Alciato, fra le altre cose, è il biografo ufficiale di Carlo Ancelotti e Andrea Pirlo.

Questo è il calcio è l’inizio di un percorso nel mondo dello sport con sportivi che hanno raggiunto grandi risultati per avvicinare loro e la loro vita al pubblico e alla cittadinanza, mettendo al centro i valori e l’importanza dello sport a tutti i livelli, in modo particolare per le giovani generazioni. ‘Un obiettivo − si legge in una nota − che l’amministrazione si dà nella consapevolezza che lo sport e l’attività sportiva, in tutti i suoi settori e spaccati, siano di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo di una generazione e di una società che ritrova i valori di condivisione, attenzione e aggregazione, ancora prima di un risultato’.

Gabriele Ovindo consigliere con delega alla Promozione e diffusione delle attività sportive: “Una partenza importante, con nomi di grande prestigio, per un percorso che rimette al centro dell’attività sportiva i valori, che sono poi quelli che consentono, di riflesso, di arrivare a grandi risultati. Rispetto, collaborazione, impegno e sacrificio, ma anche emozione e un sano spirito di competizione sono i fattori che vogliamo continuare a promuovere anche ascoltando le parole di sportivi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Inoltre proseguiamo il lavoro per la realizzazione di eventi e momenti per la città fuori dalla stagione estiva, proseguendo un percorso virtuoso che porta a Sestri Levante eventi tutto l’anno”.