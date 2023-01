Logistica, il consigliere delgato Falteri incontra il primo ministro del Togo

Genova. Un incontro istituzionale per rafforzare i rapporti logistici tra Genova e la Repubblica Togolese.

«In queste ore mi trovo in Togo per motivi professionali e ho colto l’occasione, su mandato del sindaco Bucci, per incontrare Victoire Tomegah Dogbé, primo ministro del Togo – spiega il consigliere delegato in materia di Nuovi insediamenti aziendali sul territorio Davide Falteri – è stata un’occasione importante per parlare della strategicità storica di Genova come porto di accesso e snodo logistico sul Mediterraneo per l’intero continente africano. Il Togo, con lo scalo di Lame, è tra i Paesi africani più collegati con l’Europa: fare conoscere le opportunità e la visione di sviluppo futuro di Genova al primo ministro togolese è un ulteriore tassello, tra le azioni che stiamo portando avanti come amministrazione, per aumentare le possibilità di nuovi insediamenti aziendali sul nostro territorio».

Il Comune di Genova e il Togo avevano instaurato un canale di collaborazione già lo scorso anno, in occasione della donazione di sei imbarcazioni ai pescatori del Togo, grazie alla missione delle Suore della Visitazione, in particolare alla madre generale Suor Rita Tenerezza della Croce. L’iniziativa benefica, promossa dall’assessore al Porto Francesco Maresca, era stata realizzata in collaborazione con le associazioni di pescasportivi e del territorio