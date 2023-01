Lo zio di Andrea Demattei, scomparso dopo l’incidente in canoa nell’Entella: “Andrea è morto di freddo”

Sestri Levante. Lo zio di Andrea Demattei, il quattordicenne di Sestri Levante, che è morto il 16 gennaio dopo essere rimasto incastrato con la canoa nel fiume Entella, a Chiavari, sui social ringrazia l’istruttore che gli ha tenuto la testa sopra il livello dell’acqua.

In un post su Facebook, pubblicato con la foto del ragazzo sorridente, Federico Stagnaro chiarisce alcuni aspetti della tragedia.

“Ci tenevo a precisare che Andrea è stato un leone e ha combattuto in acqua per un tempo infinito, con lui , il suo istruttore, al quale va tutta la nostra riconoscenza; tenendogli la testa fuori dall’acqua, lo ha difeso dalla possibilità di bere. Andrea è arrivato al Gaslini senza bere una goccia d’acqua e con tutte le ossa integre senza un minimo di trauma fisico. Andrea è morto di freddo − scrive lo zio − la sua anima è volata via sul fiume e non all’ospedale. Chiunque mi voglia contattare mi scriva in privato. Condividete questo messaggio e grazie a tutti”.

Anche l’altro zio, Mino Stagnaro, si lascia andare su Facebook e chiede filmanti per capire meglio come sia andata: “Andrea è volato nel paradiso delle belle creature. Qui giù, per la sua famiglia, per me e per tutti i parenti, e per gli amici è rimasto solo dolore, sgomento, disperazione per la perdita di ragazzino meraviglioso. E per me anche un senso di colpa, per non essere stato presente, forse per poter dare quell’aiuto in più che avrebbe potuto salvarlo. Per questo sarò grato a chiunque essendo stato sul posto dell’incidente di Andrea, possa inviarmi eventuali filmati effettuati durante i tentativi di soccorso, sperando che la loro visione mi consenta una giusta rassegnazione e quel po’ di pace con me stesso che adesso non ho. Anche piccoli momenti, anche se le riprese non sono bellissime. Grazie”.

L’incidente è avvenuto lo scorso 12 gennaio, durante un’escursione dall’allenamento con la canoa: il ragazzo era uscito con altri due compagni più piccoli per una sezione di allenamento quando la sua canoa ha sbattuto contro un tronco portato dalla corrente ingrossata dalle piogge dei giorni scorsi. Il natante si è ribaltato e spezzato e il giovane è rimasto con le gambe incastrate tra i rami e il legno. Nell’immediato l’istruttore che accompagnava i ragazzi della scuola di canoa ha provato in tutti i modi a tirarlo fuori, senza esito.

Per liberarlo i vigili del fuoco erano arrivati con i sommozzatori che hanno poi aperto un varco con la motosega. La canoa era rimasta incastrata tra un pilone del ponte della Maddalena, che collega Chiavari e Lavagna, e il tronco. Le condizioni di Andrea erano apparse subito disperate: il giovane è arrivato all’ospedale pediatrico con l’elicottero Grifo in arresto cardiaco dopo essere stato rianimato a riva per oltre 30 minuti davanti agli occhi attoniti degli amici.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti e il sostituto procuratore Francesco Cardona ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo.