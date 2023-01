Lo Zapata sotto sgombero entro 30 giorni: “Non in linea con le esigenze della città”

Genova. A distanza di pochi mesi dalle notifica di ingiunzione di pagamento di circa 100mila euro di utenze non pagate, il Comune di Genova ha inviato un’altra comunicazione al centro sociale Zapata, in via Sampierdarena. E questa volta lo sgombero diventa non solo concreto ma imminente.

L’amministrazione, secondo quanto riportato dai responsabili dello Zapata, vorrebbe liberare l’immobile entro i prossimi 30 giorni. “Il Comune vuole liberarsi di una consolidata realtà con più di 30 anni di attività, definendola non in linea con le esigenze della città“, si legge in una nota pubblicata su tutti i social.

La struttura di via Sampierdarena, come noto, sarà interessata nei prossimi mesi da un intervento di riqualificazione complessivo dell’area basato anche su fondi Pnrr ma la questione più annosa è quella economica. Nel 2011 durante il mandato di Marta Vincenzi era stata stipulata una convenzione che di fatto regolarizzava quattro centri sociali cittadini, tra cui lo Zapata, occupato per la prima volta nel 1994. Con un’associazione presieduta da Don Gallo come garante il centro sociale sarebbe stato una sorta di conduttore dell’immobile (in quel caso del Demanio, ma acquisito dal Comune nel 2015) in cambio del pagamento delle utenze. A oggi gli arretrati ammontano però a oltre 100mila euro. Una situazione simile ha portato, nell’ottobre 2021, allo sgombero di un altro centro sociale che rientrava nella convenzione, ovvero il Terra di Nessuno di via Bartolomeo Bianco.

Lo Zapata è considerato più che un’occupante, un conduttore moroso da palazzo Tursi e per questo deve abbandonare la sua casa. “Pensiamo di aver ancora qualcosa da dire sia in sede legale sia politica e che questa definizione, evidentemente poco documentata, non rispecchi la realtà di uno spazio che da decenni influenza la vita cittadina – prosegue la nota – in particolar modo a livello musicale e artistico, per non parlare dell’infinita serie di relazioni e reciproche influenze con centinaia di altre realtà locali e non, per raccolte fondi e alimentari, mediazioni culturali, progetti artistici e così via. Tempo, energia e professionalità vengono messe a disposizione della cittadinanza in modo totalmente gratuito e tutte le risorse economiche che i nostri sostenitori ci accordano vengono puntualmente reinvestite in migliorie dello spazio e nuove attività da proporre”.

Avere qualcosa da dire in sede legale potrebbe equivalere a tentare un ricorso al Tar come avevano fatto allora gli animatori del Tdn, cosa che aveva prolungato di qualche mese lo sgombero effettivo. La clessidra del Pnrr sui lavori nell’area però potrebbe far accelerare i percorsi.

“In questi giorni cercheremo di portare ai massimi livelli l’attività e la comunicazione del centro sociale per far capire chi siamo a tutte le persone, e che non intendiamo stare alla finestra a guardare. Se vogliamo che lo Zapata resista, dipende anche dalla forza che sapremo costruire. I muri senza le persone possono fare poco, quindi vi aspettiamo”, concludo dalla Zapata.

La notizia ha già provocato alcune reazioni nella politica, in particolare nel centrosinistra. I consiglieri regionali Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Selena Candia (Lista Sansa) affermano: “Nessuno può negare che lo Zapata si trovi all’interno di un bene pubblico, i Magazzini del Sale di Sampierdarena, che recentemente sono stati oggetto di un’opera di riqualificazione. Con questo pretesto non si può però cancellare un pezzo importante di città che per anni ha affermato la sua libertà di espressione e di riunione organizzando concerti, eventi, presentazioni di libri, incontri e scambi di idee che altrove non sarebbero stati ospitati”.

“Lo Zapata – concludono Candia e Pastorino – rappresenta una infrastruttura culturale alternativa a Genova, in una zona difficile come Sampierdarena. È ottuso, da parte del Comune, negare l’esistenza di tutto questo senza trovare una soluzione. Ed è ancora più ottuso mostrare solo indifferenza e disprezzo, e probabilmente anche ignoranza, per quello che è significato lo Zapata per Genova e per tutto il ponente cittadino”.