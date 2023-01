Lo scoglio di Quinto sarà intitolato a Gianluca Vialli. Il presidente Bogliolo: “E’ arrivato dal cuore”

Genova. “È arrivato dal cuore. Penso possa essere una proposta trasversale e condivisibile da tutti, sia umanamente che sportivamente”. Così il presidente del municipio levante Federico Bogliolo conferma che la proposta dei consiglieri di maggioranza del suo municipio di intitolare lo scoglio di Quinto, di fronte al quale Luca Vialli ha vissuto per anni, possa essere intitolato al bomber blucerchiato scomparso il 6 gennaio dopo una grave malattia.

“Vialli ha dato tantissimo a questa città e al levante genovese, sua storica residenza” ricorda Bogliolo su facebook.

“Lo scoglio di Quinto, quel molo in cui ogni volta era facile sentirsi a casa e ritrovare la serenità durante una quotidianità così frenetica – racconta – Un giorno disse, ‘spalanco la finestra, me lo ritrovo davanti e lo saluto. È un bel modo di cominciare le giornate’. E io, d’accordo con i consiglieri di maggioranza del Municipio Levante, ho pensato che l’intitolazione a Gianluca Vialli del suo “scoglio”, del suo molo possa essere il più bel esempio per ricordalo ogni giorno, ogni volta che ciascuno di noi, voltando lo sguardo dai giardini verso il mare, veda la stessa immagine che vedeva lui dalla sua finestra”.

Il sogno dei club blucerchiati però è un altro. Come spiega la Federclubs sulla sua pagina facebook “La terrazza dell’abbraccio: è questo il nome che sogniamo per il molo di Quinto reso indimenticabile dall’ultima scena del film ‘La bella stagione’. Una posizione magica dedicata a Gianluca Vialli e all’iconico abbraccio che ha fatto gioire non solo i Sampdoriani ricordando gli anni d’oro, ma oltre 59 milioni di Italiani”.

“Un ricordo positivo e non divisivo, un messaggio di unione e di speranza, una beffa al destino per chi ha saputo col sorriso affrontare la sua ultima sfida: questo ci sembra il modo più giusto e condivisibile per ricordare Luca” dicono i club della Samp che spiegano che “Nell’incontro che si è tenuto lunedì con l’Assessore allo Sport del Comune di Genova Avv. Alessandra Bianchi e nei successivi confronti abbiamo espresso questa nostra volontà, condivisa da molti tifosi blucerchiati e riportata oggi sui giornali. Per questo chiediamo pubblicamente di procedere senza indugi: lo meritano i Sampdoriani, lo merita la città, lo meritano gli Italiani, lo merita soprattutto Gianluca Vialli”.