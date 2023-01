L’Iren Genova Quinto dà spettacolo: Trieste battuto 8 a 4

Genova. Sembrava una partita incanalata verso un testa a testa sino alla fine, almeno a guardare l’andamento dei primi due tempi. Poi l’Iren Genova Quinto, nell’11ª giornata del campionato di Serie A1, ha messo la freccia, superando con un rotondo 8-4 alla “Marco Paganuzzi” di Albaro una squadra forte e quotata come la Pallanuoto Trieste.

Senz’altro decisiva, per un risultato così prestigioso, la tenuta difensiva dei biancorossi, a partire dal portiere Francesco Massaro davvero in giornata di grazia, con all’attivo una serie di parate decisive, fra cui un rigore sull’ex Inaba. E va detto che ai padroni di casa, privi di Luca Bittarello in panchina, mancava anche un elemento del calibro di Niccolò Figari, fermato un infortunio.

“Stare in panchina è sempre un’emozione forte – commenta il direttore sportivo dell’Iren Quinto Lorenzo Marino, che ha sostituito lo squalificato Bittarello -. Avevo chiesto ai ragazzi di fare un regalo a Luca con una prestazione convincente come quella che poi si è vista in vasca, così è stato. Abbiamo dato continuità al lavoro fatto durante le vacanze e in acqua i ragazzi hanno fatto esattamente quello che aveva chiesto loro il mister, giocando con calma e pazienza. Si sono meritati questo successo contro una squadra forte come il Trieste: siamo riusciti a metterli in difficoltà e credo che sia un bel segnale a tutto il campionato”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – PALLANUOTO TRIESTE 8-4

(Parziali: 1-1, 2-2, 3-0, 2-1)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, F. Ferrando, A. Di Somma 1, Villa 1, G. Molina Rios 2, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, A. Massa, P. Mijuskovic 2, M. Gitto 1, J. Gambacciani. All. Marino

PALLANUOTO TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio 2, I. Buljubasic, Vrlic, G. Valentino, I. Bego, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, Y. Inaba 1, G. Bini, A. Mladossich. All. Bettini

Arbitri: D’Antoni e Schiavo

Note. Uscito per limiti di falli Massa (Q) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Quinto 3/5 e Trieste 2/11 + 2 rigori. Massaro (Q) para un rigore a Inaba nel quarto tempo. Espulso per proteste Villa (Q) nel quarto tempo.